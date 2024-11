Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ hitno se oglasio nakon što su huligani tokom večerašnjih protesta izlivali fekalije na Gradsku kuću u Novom Sadu.

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"Institut za javno zdravlje Srbije „dr Milan Jovanović Batut“ primoran je ovim putem da skrene pažnju javnosti na sve opasnosti od rizika od širenja ozbiljnih zaraza (kao što su uzročnici Hepatitisa A, salmoneloza, šigeloza, rota virusi, ešerihija colli i druge) do koje može doći ispuštanjem fekalija na gradske ulice. Na taj način fekalije se lako zadržavaju na obući prolaznika, prenose dalje, unose u radne i kućne prostorije, što sve može neminovno da dovede do zaražavanja kako najmlađih, tako i onih starijih lica, čime njihovo zdravstveno stanje može dodatno da se ugrozi i dovede u rizik. Ovako neodgovorno i bahato ponašanje pojedinaca je za svaku osudu i ovim putem apelujemo na sve, da se uzdrže od sličnih akcija koje neminovno dovode do ugrožavanja zdravlja šire populacije.", istakli su u saopštenju.

Huligani su tokom večerašnjih nasilnih protesta pod režijom opozicije izlivali fekalije na Gradsku kuću, inače najmonumentalniju građevinu u Novom Sadu s kraja 19. veka. Bacali su kamenice i cigle, kao i crvenu farbu.

Na društvenim mrežama pojavljuju se snimci na kojima se vidi, osim skidanja i gaženja srpske trobojke, i uništavanje imovine, gađanje fasade crvenom farbom, a potom i psovanje i vređanje obezbeđenja koji čuvaju pomenute prostorije.

Takođe, u jednom momentu, pogodili su u glavu ženu koja se nalazila u neposrednoj blizini, a takođe poletele su i kamenice kojima se lomi ulaz i staklo na vratima.

Prethodno su demonstranti onemogućili ženi sa dvoje dece da prođe automobilom.

Žena je sve vreme kroz suze preklinjala da joj omoguće da se okrene i ode ali joj to nisu dozvolili.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom divljaštva u Novom Sadu.

"Našu srpsku trobojku uništavali su, sklanjali i skidali svi oni koji Srbiju nisu voleli. Večeras, u Novom Sadu, to rade ovi koji nam govore kako Srbiju vole više od nas, pristojnih građana ove zemlje. Srbiju i srpsku trobojku niko nije pobedio, pa neće ni oni", naglasio je predsednik Vučić.

Predsednik se potom još jednom obratio građanima Srbije i poručio da su u toku jezivi, nasilni protesti protiv države u Novom Sadu.

Autor: Pink.rs