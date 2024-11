DANAS IMAMO POSLEDNJE TRZAJE 'LETNJEG VREMENA' Od ranog jutra sunčano, sa temperaturom do 16 stepeni

U Srbiji će danas jutro biti pretežno vedro i hladno, u većem delu sa slabim, pri tlu i umerenim mrazem, a ponegde i sa maglom, a tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju pojačan, istočni i jugoistočni, sa temperaturama od minus pet do 16 stepeni.

U Beogradu će jutro biti pretežno vedro i hladno, na širem području sa slabim mrazem, ponegde i sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 14 stepeni. U narednom periodu za vikend i početkom naredne nedelje se očekuje umereno oblačno sa retkom (izolovanom) pojavom slabe kratkotrajne kiše, na najvišim planinama i uz provejavanje slabog snega i najvišom dnevnom temperaturom oko 13 stepeni.

Podsećamo, meteorolog Ivan Ristić najavljuje da će sredinom novembra doći do promene u vremenskim prilikama u našoj zemlji. Nakon prohladnog, stabilnog i suvog vremena koje donosi prostrani evropski anticiklon, sledi period sa većom verovatnoćom za padavine. U nedelju se očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnim temperaturama od 10 do 15 stepeni, dok će jutarnje temperature biti hladne, sa minimalnom temperaturom od 0 do 5 stepeni. Na pojedinim područjima sa malo vetra moguć je i slab mraz sa temperaturom do -3 stepena, uz sumaglicu i maglu.

Sredinom novembra, očekuje se da će jak evropski anticiklon početi da slabi, što će povećati šanse za pojavu padavina u našoj zemlji. Prema prognozama, sa Pacifika će stizati poremećaj nošen zapadnim impulsom, što će promeniti sinoptičku situaciju iznad Evrope. Ovaj scenario donosi i dolazak hladnog artičkog vazduha ka srednjoj Evropi i Balkanu, što će rezultirati padom temperature i mogućim snegom čak i u nižim predelima. Prve pahulje se, prema prognozama, očekuju oko 25. novembra, a najviša temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni, dok će jutarnje temperature biti od 0 do 5 stepeni.

Klimatološki podaci pokazuju da je srednji datum za pojavu snega u Beogradu 23. novembar. S obzirom na uobičajene vremenske prilike tokom ove jeseni, postoji velika verovatnoća da će se ova prognoza ostvariti. Stanovnici Beograda mogu da se pripreme za moguću pojavu snega u trećoj dekadi novembra, dok će temperature kretati od 5 do 10 stepeni tokom dana, a jutarnje temperature biće između 0 i 5 stepeni.

Uzimajući u obzir Ivanovićeva predviđanja, možemo se pripremiti za promenljive vremenske uslove u narednim nedeljama, uz mogućnost značajnih padavina i snega, koji bi mogao da obraduje ljubitelje zimskih radosti.

Autor: Dubravka Bošković