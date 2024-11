AKO ŽIVITE NA OVOJ OPŠTINI, DRŽAVA VAM DAJE 10.000 DINARA! Prijave do 5. decembra, ovo su uslovi!

Niška Gradska opština Medijana donela je odluku da isplati jednokratnu novčanu pomoć od 10.000 dinara porodicama čija deca pohađaju prvi razred osnovne škole na teritoriji ove opštine. Uslov za dobijanje novčane pomoći je da i podnosilac u trenutku prijave ima prebivalište na teritoriji GO Medijana.

Uslovi za dobijanje novčane pomoći

Prilikom podnošenja prijave, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu ili fotokopiranu ličnu kartu ili drugu važeću javnu ispravu i potvrdu iz osnovne škole da učenik redovno pohađa nastavu prvog razreda sa JMBG-om učenika. Osim ovih dokumenata, treba dostaviti izvod iz matične knjige rođenih za učenika, fotokopiju platne kartice poslovne banke sa brojem računa za uplatu podnosioca zahteva, saglasnost roditelja koji zajednički vrši roditeljsko pravo da se isplata izvrši na račun naveden u prijavi i ispravu kojom se potvrđuje da podnosilac samostalno vrši roditeljsko pravo, da je staratelj ili hranitelj.

Podnošenje prijava

Prijave se podnose u pisarnici GO Medijana, u Ulici Pariske komune bb Niš, u kancelariji broj 3. Prijave traju od 5. novembra do 5. decembra tekuće godine. Obrazac prijave dostupan i više informacija dostupno je na sajtu GO Medijana.

Pored jednokratne novčane pomoći, 1100 prvaka iz deset osnovnih škola sa teritorije GO Medijana dobilo je pakete sa školskim priborom u toku Dečje nedelje.

Ova inicijativa Gradske opštine Medijana ima za cilj da podrži porodice i olakša im finansijski teret prilikom upisa dece u prvi razred osnovne škole. Osim toga, obezbeđivanje paketa sa školskim priborom dodatno doprinosi pripremi đaka prvaka za školske obaveze i stvara pozitivan start u obrazovnom procesu. S obzirom na aktuelnu situaciju, ova vrsta podrške porodicama sa decom školskog uzrasta izuzetno je važna i značajna za lokalnu zajednicu. Uvereni smo da će ova inicijativa imati pozitivan uticaj na brojne porodice u opštini Medijana

Autor: Jovana Nerić