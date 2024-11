IMAM KUĆI BEBU... RECITE MOJOJ ĆERKI DA JE VOLIM! Teodora više od 4 sata bila pod ruševinama na Železničkoj stanici, njene reči kidaju dušu!

Lekari čine sve kako bi Teodoru i još dvoje povređenih mladih osoba, održali u životu, međutim, usled trauma koju su doživeli, oporavak od svega će tek uslediti...

Četiri sata dugih kao večnost trajalo je izvlačenje jedne od preživelih, ali teško povređenih, u nesreći na novosadskoj Železničkoj stanici. Reči mlade majke Teodore M. (23) iz Kisača, u naletima stanja bez svesti, buncanja, pa povratka u realnost uz neopisivu bol, odzvanjale su pod ruševinama kada se beton od nekoliko stotina tona sručio na nju i još 16 ljudi, među kojima je bilo i dvoje dece.

"Kod kuće imam bebu od godinu dana, kažite mojoj ćerki da je mnogo volim...", ponavljala je Teodora koja je pre samo godinu dana postala majka jedne devojčice. Spasioci koji su mukotrpnim radom pokušavali da izvuku Teodoru, posle više od četiri sata uspeli su u tome, međutim, teške povrede ovoj hrabroj ženi ostavile su velike posledice. Njene povrede su teške, opasne po život i lekari se već pet dana bore za njen život, ali i za živote drugo dvoje preživelih.

Kako je jutros rano izjavio dr Dragan Nikolić, inače upravnik Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine, stanje povređenih je i dalje teško, ali lekari se ne zaustavljaju u toj lavovskoj borbi za njihov život.

- Od petka je velika borba, trenutni presek za troje pacijenata bi bio sledeći: dvoje povređenih su teškog opšteg stanja, ali stabilni. Jedna povređena pacijentkinja je teškog opšteg stanja, ali nestabilna. Postoji izvestan pomak ka boljem, ali bih bio rezervisan prema tome imajući u vidu opsežnost povreda i mogućnost komplikacije - rekao je dr Nikolić.

Inače, jedan od očevidaca koji se kobnog 1. novembra zatekao na mestu urušavanja nadstrešnice, i to u jeku trke za spasavanjem života ljudi, na društvenoj mreži Tiktok objavio je ono čemu je prisustvovao u neposrednoj blizini. Kako je naveo, čuo je reči koje i dalje odzvanjaju.

- Žena koja je bila teško povređena u nesreći na Železničkoj stanici Novi Sad dok je još bila ispod velikog betonskog stuba, rekla je da kući ima malo dete od godinu dana i molila je spasioce da njenoj ćerki prenesu da je mama mnogo voli! Žena je izvučena posle dužeg vremena i u teškom stanju je odvezena u bolnicu. Noga i ruke su joj bile gotovo smrskane. Gospode spasi - rečeno je u objavi podeljenoj na mreži TikTok.

O tome kako je teklo samo spasavanje pričao je i Dragan Bjelić, volonter Organizacije za traganje i spasavanje Srbije (OTSS), a prema njegovim rečima, iako su dali sve od sebe da ostanu pribrani, to su bili jezivi prizori koje nikada neće zaboraviti.

- Sećam se da smo pregovarali sa jednom ženom ispod ruševina, ali da me sada pitate šta smo joj govorili, ne znam. Važno je bilo da joj se sve vreme obraćamo, da je bodrimo i tešimo. Ona je bila izmenjene svesti, govorila neke stvari o svojoj porodici, teške reči. Sve su to stvari i emocije koje vas pogode, ali dali smo sve od sebe da ostanemo pribrani. Nakon nekog vremena uspeli smo da dođemo delom do nje, da joj lekari Hitne pomoći prikače infuziju kako bi izdržala proces izvlačenja - nakon tragedije ispričao je Dragan Bjelić.

Teodora je inače, majka jednogodišnje bebe i student medicine. Tog dana ona je čekala autobus pod nadstrešnicom koja se u trenutku obrušila na sve prisutne.

- Svi se molimo za nju i nadamo se da će ona preživeti ovu tragediju i da će se živa vratiti svojoj bebi i suprugu sa kojim se venčala prošle godine - rekao je jedan od poznanika prelepe Teodore.

Autor: Jovana Nerić