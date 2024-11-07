BEZ STRUJE DANAS DELOVI 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja od 8 sati, proverite da li je vaša ulica na spisku

Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u osam opština.
Isključenja počinju u 8 sati, a evo detaljnog spiska ulica:
Stari grad
08:30 - 10:00 DEČANSKA: 14,
Vračar
09:00 - 12:00 CELjSKA: 4-6,1A,5-5, DANIČAREVA: 6-22,11-19,23-31, MITROVIĆEV PROLAZ: 2,1-3A, VILOVSKOG: 4-8,1-11,17-19, VUKICE MITROVIĆ: 16-16,24-62,27-33,41-49,53-53,
Palilula
08:00 - 16:00 PANČEVAČKI PUT: 70-78, Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: 66-68A,80A-90,94-104A,120-124,87,103-105, Naselje Krnjača: MAKSIMA GORKOG: 2,6-8,12E,16-18D,22,28B-30B,1-1A,5,33,89-95B,99-101, PANČEVAČKI PUT: 108-116A, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 22,52B,47B,
Palilula
08:30 - 17:00 Naselje PADINSKA SKELA: PADINSKA SKELA: BB,BB,
Savski venac
08:30 - 14:00 ALEKSANDRA STAMBOLISKOG: 27A, ALEKSE BAČVANSKOG: 2,6-6,9, BOŠKA PETROVIĆA: 3, DIPLOMATSKA KOLONIJA: 13, GENERALA S GRUJIĆA: 2-6,14-24,1-1,9-11,15, GENERALA ŽIVKA PAVLOVIĆA: 8A-16,9-15, HEROJA MILANA TEPIĆA: 18-18,9-23, JEVREMA GRUJIĆA: 8-22A,26-26,5A,9-25, KOSTE RACINA: 11-15, LUŽIČKA: 3, MALOG RADOJICE: 2-6A,1-11, MLADENA STOJANOVIĆA: 2A-2B, NAKE SPASIĆ: 2-10,1-5, NAMESNIKA PROTIĆA: 2-6,1-1, NEZNANOG JUNAKA: BB,bb,4-10,22-24,3A-7,31,39-39, RAJKA MITIĆA: 20C-22A,26-26A,5-5A, SMETANINA: 12-20A,5A-9, V LUKIĆA KURJAKA: 2-12,
Voždovac
08:00 - 13:00 GLASINAČKA: 13, USTANIČKA: 164,168,
Čukarica
09:00 - 14:00 Naselje ŽELEZNIK: STEVANA FILIPOVIĆA: BB,
Zemun
08:00 - 16:00 Naselje ALTINA: JOVANA RAŠKOVIĆA : 16-18a,19-25, VASA ČUBRILOVIĆA : 8,13, Naselje ZEMUN POLjE: FABRIČKI PUT: 1, KURIRSKA: 4,1, PARTIZANSKIH UČITELjA: 2-28,1-29,bb,8-10,9,13A, PRUŽNI PUT: 8,1-9, SLANKAMENAČKA: 2,18-20,26A-28,19-21,25,29,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje SURČIN: OBILIĆEV VENAC: 2, ORAČKA: 18,40,48-60A,1-39
Autor: Dubravka Bošković