U OVOM GRADU JUTROS IZMERENO - 8! RHMZ najavio kišu, a sledeće sedmice moguć i SNEG

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će biti hladno sa slabim i umerenim mrazem, u Sremu i Posavini, po kotlinama, dolinama reka i visoravnima zapadne, jugozapadne i južne Srbije magla. Tokom dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od minus šest na jugoistoku do plus dva u Beogradu, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni.

U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano uz slab promenljiv vetar, uveče slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od minus tri do plus dva, a najviša dnevna oko 13 stepeni.

Najhladnije u Zaječaru

Prema merenjima RHMZ, jutros u šest sati najhladnije je bilo u Zaječaru gde je izmereno -8, potom u Sjenici (-7), u Velikom Gradištu bilo je -5, a u Negotinu 4 stepena ispod nule.

Sledeće sedmice povećanje oblačnosti

U nedelјu pretežno sunčano. Sledeće sedmice postepeno povećanje oblačnosti, u ponedelјak mestimično sa kišom u istočnoj Srbiji, a od srede se kiša očekuje i u ostalim krajevima, a slab sneg padaće samo na visokim planinama - iznad 1500 m nadmorske visine.

U celoj Srbiji, izuzev Banata, Pomoravlja i istočne Srbije, danas je na snazi žuti meteo alarm zbog magle, a u jugoistočnoj Srbiji i zbog niskih temperatura.

Žuti meteo alarm znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Autor: Dubravka Bošković