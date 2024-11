Voditeljka Jovana Jeremić jutros je u okviru "Jutra sa dušom" razgovarala sa devojkom koju je zadesila crna sudbina. Ona je najpre izgubila oca, a onda i kuću jer se porodica okrenula protiv nje i brata.

Kristina Trebovac jutros je u svojoj potresnoj priči za Jutro sa dušom govorila o najtežim trenucima u životu, kada je njen otac sa samo 46 godina ubijen ispred kuće.

- Ja nisam bila u kući kada je moj otac ubijen. Otac je izašao do automobila i samo se čuo bljesak. Mama je istrčala napolje i držala ga je na rukama... Pucano je iz susednog dvorišta. Naša kuća je pretposlednja kuća u ulici, a tu pored niko ne živi. Iza dvorišta je bara. To je selo kod Sremske Mitrovice - rekla je ona.

Nisam imala uvid u materijalne dokaze, 13 godina je prošlo od tada, objasnila je ona.

Tatine sestre i majka njegovog oca, su pokušale da im oduzmu dom.

- Moj otac je očigledno imao neprijatelje čim se sve to desilo. Nakon toga su pokušali da nam promene brave, da nas isteraju... - rekla je Trebovac.

- Postupak smo pokrenuli devedesetih godina. Baba je napravila tu na placu jednu sobicu, i ljudi iz opštine su naredili da se to ili sruši, ili da s eplati... Moj otac je platio to, i tokom postupka iz 2015 godine preko 20 svedoka je otkrilo da je moj otac sve tu plaćao i da se sve vodi na njega. On je osposibio kuću za život - dodala je ona.

U iskazu je tetka potvrdila da je dolazila kao gost, rekla je Kristina.

-2005. godine je dala punomoć ocu, da prepiše kući na sebe - navela je Kristina, nakon čega se desilo šta se desilo, zbog čega punomoć nema funkciju.

- Moj otac je bio nesavestan, a izbaciti nas na ulicu, oduzeti nam dom, potraživati nam stanarinu za sve te godine... To je savesna odluka suda? Dok se za to vreme slučaj ubistva našeg oca nalazi u ladici istog suda? - rekla je Kristina.

Sve stvari, uspomene na oca, sve mi je ostalo tamo, i ja sada to nemam, dodala je Kristina.

- I dalje tražim da mi se vrate stvari, uložila sam žalbu... Popadija je ona, ona je zakon uzela u svoje ruke... Prijavljivala sam je policiji, ali niko nije regovao. Brat i ja trenutno možemo da odemo samo na tatin grob. Zatekla sam knjigu mermernu sa stihovima... Majku sam pitala šali li se neko... Izbacili su nas na ulicu... Ljudi konstantno prebacuju oddgovornost sa jednih na druge... Samo želim, mir, a šta je sledeće? - dodala je Kristina.

Tetka tvrdi da je sve njeno, sa njom nema razgovora, zajljučila je ona.

Autor: Dubravka Bošković