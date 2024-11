TURSKA I SRBIJA U ZLATNOM DOBU KADA SU ODNOSI DVE ZEMLJE U PITANJU! Duljević Numanović: Saradnja najvažnija

Republika Turska i Republika Srbija imaju u poslednje dve godine trgovinsku razmenu u obimu od dve milijarde dolara, a turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ocenio je u Beogradu da su odnosi Turske i Srbije takvi da može da kaže da je to ''zlatno doba'' između dve zemlje, saradnja je najvažnija.

Ovo u intervjuu za ''Novosti'' kaže prof. dr Birsena Duljević Numanović, predsednica srpsko-turskog udruženja biznismena ''Stub''. Intervjuu prenosimo u celosti:

- Republika Turska i Republika Srbija imaju u poslednje dve godine trgovinsku razmenu u obimu od dve milijarde dolara. Investicije koje Turska ima u Srbiji premašuju 400 miliona dolara, a Turska u Srbiji zapošljava oko 96.000 ljudi. Mi smo nedavno prvi put, posle dugo vremena, obnovili naše izvozne dozvole za Tursku, te smo jedan značajan deo granata izvezli na tursko tržište. Što se tiče zajedničkih koraka u domenu namenske industrije, Srbija ima određene kapacitete i mi imamo određene kapacitete. Kao prijateljske zemlje, naše kapacitete možemo zajedno da razvijamo. Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ocenio je u Beogradu da su odnosi Turske i Srbije takvi da može da kaže da je to ''zlatno doba'' između dve zemlje, na šta sam ja veoma ponosna.

Nedavna poseta predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana Beogradu i srdačan doček koji mu je priredio predsednik Aleksandar Vučić dokazuju i pokazuju prijateljstvo Beograda i Ankare. Kada uporedite odnose dve zemlje pre dolaska na vlast Aleksandra Vučića i sada, kolika je razlika i u kojoj se oblasti najviše oseti promena?

- Turska i Srbija imaju dobre ekonomske odnose i dve zemlje su usedmostručile ekonomsku razmenu. Erdogan je rekao da nam je cilj da dostignemo trgovinsku razmenu od pet milijardi, a ovu godinu ćemo završiti na 2,6 milijardi evra. U razmeni i uslugama imamo oko milijardu evra godišnje, imamo najviše turista iz Turske. Imamo i liniju sa Ankarom koja odvodi sve veći broj naših ljudi u glavni grad ove zemlje. Sa Turskom gradimo prijateljske odnose, reč je o veoma snažnoj i važnoj sili i zato sam zadovoljna. Važan mi je naš dogovor, želja i ono što je Erdogan rekao svojim ljudima i naš predsednik našima, a to je da uspostavimo bližu saradnju sa našim vojnim i odbrambenim industrijama. Uspostavićemo tim koji će na tome raditi u narednom periodu. Sve ovo navedeno pokazuje i dokazuje koliko su napredovali odnosi Ankare i Beograda od kada je na čelu Srbije Aleksandar Vučić koji, zahvaljujući prijateljskom odnosu sa Redžepom Tajipom Erdoganom, radi i gradi izglednu budućnost za napredak i saradnju dve zemlje.

Turska je, prema raspoloživim podacima Republičkog zavoda za statistiku, četvrti uvozni partner Srbije i 14. izvozni partner u prvom polugodištu ove godine. Očekujete li da se izvoz u Tursku poveća u narednom periodu i šta je to iz naše zemlje što se najviše ceni na turskom tržištu?

- Prema podacima dobijenim iz Privredne komore Srbije vidimo da su glavni izvozni proizvodi u Tursku prošle godine bili izduvni lonci i izduvne cevi. Pored toga, tu su bile i katode i sekcije katoda od rafinisanog bakra. Zatim, na listi su i gume za nove putničke automobile… Srbija je izvozila i karton i ostalu hartiju.

- U Tursku smo značajno izvozili i cigarete, zatim beli i kalajisani lim, preparate za pranje i čišćenje, setove provodnika za paljenje, kao i hranu za pse i mačke. Sa druge strane, vodeći uvozni proizvodi iz Turske u 2023. godini bili su nerazvrstana roba i roba na skladištenju. Dalje su tu ostali provodnici za napon do 80V, kao i delovi za mašine, autobusi i dizel. Iz ove zemlje uvozimo i pletene i kukičane materijale od pamuka. Na listi su se našli i cevi, cement, pocinkovani lim, kao i limun.

Šta predstavlja srpsko-tursko udruženje biznismena ''Stub'' i koji je njegov značaj u odnosima Srbije i Turske?

- STUB je Srpsko-tursko udruženje biznismena osnovano u Jagodini kao nevladina, neprofitna organizacija srpskih i turskih biznismena. Naš cilj je poboljšanje ekonomskih odnosa dveju zemalja i podrška saradnji turskih i srpskih biznismena i kompanija u svim segmentima privrede. Uz osnaživanje ekonomske saradnje jačamo i sve segmente odnosa Ankare i Beograda, jer Srbija je ključna država Zapadnog Balkana i veoma važna za Tursku u međudržavnim relacijama.

Koliko je jednoj ženi bilo teško dostići izuzetne uspehe u oblastima kojima tradicionalno rukovode muškarci i šta je to što Vas posebno motiviše da svakog dana od sebe date maksimum i realizujete sve na korist zajednice?

- To se ne može opisati rečima koliko je bilo teško dostići izuzetne uspehe, koliko truda, rada, odricanja je bilo potrebno da se dostigne jedan uspeh, pa i posrnuća gde treba ustati i nastaviti dalje. Jednostavno se radom i velikim zalaganjem treba izboriti sa nedaćama koje su pred nama. Moje gledanje nije podeljeno na rukovodeće muško-ženske poslove, tražile smo ravnopravnost, dobile smo i u poslu tu više nema podela na muško-ženske rukovodeće poslove. Koristim svaki slobodan trenutak da nadograđujem sebe i svoje znanje i ujedno se trudim da svoje iskustvo prenesem na druge. Moja najveća motivacija jeste moja porodica, koja me podržava u svemu i tu je uvek za mene, moji mali unučići koji jedva čekaju da se vratim sa poslovnog puta, da me zagrle i da mi daju još veću snagu. Volim sve ljude, posebno mlade kojima treba pomoći da se što više obrazuju, jer budućnost leži u obrazovanim ljudima. Sve što radim, radim sa ciljem da celokupnoj našoj društvenoj zajednici bude što bolje.