Miodrag Kostić i Novak Đoković su pre četiri godine udružili snage i uradili neverovatnu stvar! Da se čovek naježi!

Sofija Markuljević je u leto 2020. bila prvo dete iz Srbije koje je u SAD primilo najskuplji lek na svetu Zolgensma, čija je cena bila čitava 2,4 miliona evra. Ovaj lek je njenom životu dao šansu, a požrtvovanim roditeljima Mariji i Stefanu vratio nadu i osmeh na lice.

Te 2020. godine odjeknula je najlepša vest da su sredstva za lečenje, tada jednogodišnje Sofije Markuljević prikupljena, a da bi Sofija stigla do tamo bezbedno, pobrinuli su se Novak Đoković i biznismen Miodrag Kostić, koji su platili privatan let. To su tada otkrili Sofijini roditelji koji su na takvom gestu bili neizmerno zahvalni.

"Ako Bog da, plan je da u što kraćem roku izvršimo uplatu bolnici, uđemo u proces dobijanja viza i krenemo put Amerike. Posle je sve u Božijim rukama. Prikupljena sredstva bi trebalo da budu dovoljna za tri meseca boravka u SAD. Nadamo se da neće doci do nekih nepredviđenih okolnosti", poručili su tada Sofijini roditelji putem Instagrama.

"Posebno smo zahvalni Miodragu Kostiću i njegovoj kompaniji, kao i Novaku Đokoviću, koji su obezbedili privatan avio let do Amerike, jer je njihova pomoć došla kao kruna ove akcije za bolji život naše Sofije. Bez njihovog angažovanja organizacija putovanja do Amerike ne bi bila tako lako realizovana", rekli su oni tada.

Osim Noletu i Kostiću, Sofijini roditelji su se tada zahvalili i svima ostalima koji su pomogli da njihova ćerka dobije šansu za izlečenje i život. Inače, za bolest mutacije gena, spinalnu mišićnu atrofiju, poznatiju kao SMA, u našoj zemlji čuli su gotovo svi građani voljni da pomognu obolelim mališanima, a mnogi su za ovo oboljenje saznali tek kada su se upoznali sa devojčicom, čija je hrabrost očarala – Sofijom Markuljević. Ona je 25. maja ove godine proslavila peti rođendan i prava je hrabra princeza.

"Sofija je uvek uzbuđena kad je neki rođendan u pitanju, tako da je zaista bila srećna što je mogla da ga proslavi sa drugarima. Svaki njen rođendan je za nas jedna nova pobeda, zahvalni smo Bogu na svakom novom danu sa njom i na svakom rođendanu... ", rekla je svojevremeno Sofijina majka, Marija Markuljević.

Autor: Aleksandra Aras