U Kladovu i Negotinu počeo edukativni program 'Karavan zdravlja'

Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" započelo je danas program "Karavan zdravlja", odnosno edukativne tribine o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, a prve tribine održane su u Negotinu i Kladovu.

Savetnik ministra zdravlja za prevenciju Nebojša Tasić poručio je da je to istorijski trenutak kada je reč o zdravstvu u Srbiji.

"Karavan zdravlja počinje danas u saradnji sa IZJZS Batut, lokalnim samoupravama, bolnicama i medijima. Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok oboljevanja i umiranja u Srbiji- 50.000 naših građana godišnje izgubi život", naglasio je on.

Tasić je dodao da su infarkt i šlog visoko preventibilni, što znači da ako se identifikuju uslzroci na vreme ta oboljenja se mogu sprečiti.

"Glavni faktori rizika koji će se identifikovati tokom karavana su povišeni pritisak, pušenje, način života. Mladi misle da su bezbedni, a starosna granica se pomerila na 25-35 godina mladost više nije garancija za zdravlje", rekao je Tasić.

Naveo je to da su masnoće u krvi, dijabetes, pušenje, stres, gojaznost, nedovoljno fizičke aktivnosti i nepravilna ishrana vodeći uzroci za kardiovaskularne bolesti.

"Tribina je posvećena i građanima i zdravestvenim radnicima, a posebno se cilja ka radno sposobnom stanovništvu. Zdravi ljudi treba da idu na preventivne preglede, a ministarstvo zdravlja, na čelu sa ministrom Zlatiborom Lončarom pokrenulo je po meni istorijsku akciju, a to je kampanja koja će u potpunosti potvrditi da država Srbija brine za njene građane, da čuvamo zdravlje nacije. Zdravlje nema alternativu, a svake godine jedan grad nestane zbog kardiovaskularnih bolesti. Infakrt i šlog odnose mnogo života, a faktori rizika se mogu sprečiti", poručio je Tasić.

Personalizovanom, multidisciplinarnom prevencijom može se sve to sprečiti, što, prema njegovim rečima i jeste cilj.

"Na inicijativu ministra i u saradnji sa IZJZS Batutc uz lokalnu samoupravu i struku pokrenuli smo ove karavane zdravlje, iz dva dela - jedno su edukativni skupovi i zaista već prvi dan imamo fantastičan odziv, a drugo su preventivni pregledi", rekao je Tasić.

Prema rečima kardiologa Zdravstvenog centra u Negotinu Bojana Jankovića, frapantno je to da imaju tri pacijenta mlađa od 30 godina i tri pacijenta mlađa od 40, koji imaju kardiovaskularne bolesti i potrebu za stentovima.

"Mi se suočavamo sa novim situacijama u odnosu na one o kojima smo učili, kada je reč o bolestima srca i krvnih sudova. To je plod jedne nebrige o zdravlju mladih, jer kada dođe u ordinaciju pacijent star 30 godina i već tada ima povišen krvni pritisak mi se zapitamo kako taj živi, koje su njegove navike, koliko i da li puši", naveo je on.

Posebno naglašava da kod pacijenata mlađih od 30 godina koji su doživeli infarkt, postoji zajednička stvar a to je pušački staž duži od 15 godina.

"To znači da mi treba da se pozabavimo mladim ljudima mnogo ranije, ako su oni počeli da puše u 13 ili 14 godina. Kada napune 40, 50 godina tada je bolest već odmakla i imamo neke bolesti na koje više ne možemo da delujemo", poručio je Janković.

On je upozorio na to da mora da se radi na prevenciji, posebno kod mladih ljudi, da se sprovode mere poput rekreacije, ostavljanja cigareta, i primene zdravog načina života i pravilne ishrane. Nataša Mickovski i Snežana Plavšić iz instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" poručile su da je borba protiv kardiovaskularnih bolesti najveći izazov za 21. vek, a kako su istakle podaci pokazuju da u svetu više od 560 miliona ljudi ima neku kardiovaskularnu bolest.

Poseban fokus Karavana zdravlja koji je danas otpočeo u Negotinu i Kladovu biće na tome da se podigne svest kod mladih o značaju preventivnih pregleda i menjanju nezdravih navika.

Autor: Dalibor Stankov