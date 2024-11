U OVOM SRPSKOM GRADU JE TAKSI NAJJEFTINIJI: Start čak 200 dinara manje nego u prestonici, pa se svi radije voze nego da idu peške

Vest koja je neprijatno iznenadila stanovnike Beograda, svakako je poskupljenje taksi usluga i to treći put za manje od dve godine. Tako cena strarta sada iznosi 320 dinara, a vožnja po kilometru u tarifi jedan 105 dinara, u tarifi dva 135 dinara, a u tarifi tri 210 dinara.

Za razliku od Beograđana, Čačani se nisu suočili sa ovim problemom, a cena taksija u gradu na Moravi je sudeći prema dostupnim informacijama, među najnižim u Srbiji.

- Trenutna cena startne vožnje je 120 dinara, prva tarifa je 65, druga, noćna, praznična je 70 i jedan sat čekanja je sada trenutno 600 dinara. Za desetak do 15 dana u najavi je povećanje cena taxi usluge, možda nekih 20 odsto ukupno. Cena startne vožnje trebalo bi da bude 150, cena prve tarife 70, druge, odnosno noćne i praznične 75, a sat čekanja koštaće 800 dinara - rekao je za RINU Nikola Danilović, vlasnik Pink taxija iz Čačka.

U prilog činjenici da je u Čačku jeftiniji taksi nego u gradovima u okruženju, vredno je pomena da u susednom Užicu cena startne vožnje je 205 dinara, kao i prvi kilometar, dok je svaki sledeći 80. Takođe, grad na Moravi nema tri tarife, kao veliki gradovi, ovde su aktivne dve dnevna i noćna.

- Inače, prema nekim našim saznanjima, Čačak je jedan od gradova koji najviše koristi taxi usluge, mislim da je tome razlog i to što je cena pristupačnija, nego u ostalim gradovima zemlje. Ako bi se po ovoj trenutnoj ceni vozili taxijem do Beograda, to bi koštalo negde oko 9.500 dinara, gde je naravno i putarina uračunata koja staje negde oko hiljadu i sto dinara. Kada dođe do povećanja cena taxija od Čačka do glavnog grada vožnja će koštati oko deset i po hiljada - zaključio je Nikola.

Autor: Dubravka Bošković