USIJALI SE TELEFONI HITNE POMOĆI TOKOM NOĆI: Beograđani masovno zvali, sve zbog istog problema - Doktorka Hitne apeluje: Molim vas, suzdržite se

Doktorka Hitne pomoći, Milena Popović, izjavila je danas da je neuobičajeno veliki broj poziva u toku noći dolazio od pacijenata koji su imali problem sa bolovima u stomaku, koji je najverovatnije posledica prekomernog uzimanja hrane.

Doktorka Popović ističe da su sugrađani najčešće zvali zbog bolova u grudima u toku noći, ali da je bio i veliki broj poziva zbog bolova u stomaku.

- Ono što je malo bilo učestalije ove noći to su bili bolovi u stomaku različite etiologije, da li je zbog problema sa želucem ili problema sa žučnom kesom. Eto, slave su, pa je potreban neki oprez prilikom unosa hrane - savetuje dr Popović iz Hitne pomoći.

Kako ističe, svi oni koji znaju da imaju problem sa želucem ili žučnom kesom treba da povedu računa o obrocima pogotovo u ovim slavskim danima.

- Sada smo u sezoni masnijih slava, dosta se sprema i jede meso. S obzirom na to da slava ne može da se izbegne, kao ni sav taj red u obrocima, ali bi bilo dobro da oni koji znaju da imaju zdravstvene probleme budu malo uzdržani - rekla je dr Popović.

Svaki zalogaj žvakati 33 puta

Gastroenterolog prof. dr Aleksandar Nagorni objasnio je ranije da brzo i nedovoljno žvakanje hrane može dovesti do nadimanja zbog prekomernog gutanja vazduha, što opterećuje želudac i izaziva tegobe poput mučnine i povraćanja.

On ističe da je važno dobro sažvakati zalogaj i preporučuje da se svaki zalogaj sažvaće makar 33 puta pre nego što se proguta.

- Kada jedemo brzo mi tada nedovoljno žvaćemo hranu, pritom gutamo veliku količinu vazduha što opterećuje želudac, dodatno ga širi i najčešće se nakon toga ispoljavaju tegobe - mučnine, gađenje a čak može i da se povrati. Iz jednjaka, varenje hrane se nastavlja u želucu i bolje je kada je hrana dobro obrađena u ustima i dobro zubima usitnjena, tako da ona sa svoje strane pokreće brojne mehanizme oslobađanja hormona koji utiču na razlaganje hrane, pre svega belančevina u želucu - objasnio je profesor Nagorni.

Profesor Nagorni savetuje da se jede polako, zdravo i umereno, bez razgovora tokom obroka, jer pravilno žvakanje hrane olakšava varenje i oslobađanje hormona koji razlažu belančevine u želucu.

Problemi sa želucem mogu se pojaviti u svim generacijama, a neki simptomi mogu biti znak ozbiljnih oboljenja, dok se drugi mogu regulisati pravilnom ishranom.

Ako volite masno i nezdravo evo saveta kako da ga jedete

Kako ulazimo u period slava, dr Petar Borović dao je savet za sve one koji vole da uživaju u masnoj hrani i bogatoj trpezi.

- Važno je održavati ravnotežu i paziti na ishranu kako bi se ublažili negativni efekti. Ako bismo pre pečenja popili svež sok od sveže ceđenih narandži, sok bogat vitaminima. Ili uzeli dve, tri mandarine i narandžu, blokirali biste kancerogene sastojke. Mi nećemo jesti pečenje svaki dan. Ni roštilj. Ako jedemo roštilj, tupom stranom noža ostružite to što je izgorelo, ono najcrnje, to su kancerogeni! I svakog dana jedite oko 400-500 grama voća. I to prvo popijte vodu, pa voće, ono se najbrže vari - kaže dr Borović.

Šta ako ipak preterate

Posle prejedanja izbegavajte alkohol, masnu i začinjenu hranu, gazirana pića i hranu sa puno šećera. Unosite dovoljno cinka - nekoliko badema, ćuretinu i suve kajsije. Takođe, u smanjenju nadutosti može da vam pomogne probiotski jogurt, a prednost dajte tečnostima, pijte čaj od nane i kompot, jedite čorbe od povrća, bareno povrće i salate.

