Sutra bez struje devet ulica u Leskovcu

Zbog radova na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže, u petak 22. novembra bez struje će biti devet ulica u Leskovcu.

Od 8 do 12 časova bez struje će biti stanovnici na sledećim lokacijama: Carice Milice, Obrada Lučića od broja 20 do broja 61 i Ustanička od broja 5 do broja 17.

Od 9 do 14 časova struje neće biti biti korisnici u ulici Božidara Veličkovića od broja 1 do broja 14 B i brojevi 64 i 66.

Od 10 do 12 časova bez struje će biti biti sledeće ulice: Obrada Lučića od broja 1 do broja 27, Kneza Miloša, Studenička, Svetog Save, brojevi 1, 3 i 4, Ustanička od broja 8 do broja 22, Vlasinska i Vojvode Bojovića.

Tokom trajanja radova molimo korisnike da isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom, piše Jugmedia.

U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi za drugi termin, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni.

Autor: Iva Besarabić