Srbija na udaru hladnog fronta! Stižu kiša sa grmljavinom, sneg i olujni vetar uz drastičan pad temperature

U Srbiji će danas biti oblačno, u prvom delu dana toplije vreme, dok se sredinom dana i posle podne uz lokalno obilnije padavine očekuje se značajna promena vremena - osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg što će, osim na severu Srbije, usloviti i formiranje snežnog pokrivača i u nižim i u brdsko-planinskim predelima, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod.

Već od jutra na severu Vojvodine hladno sa kišom, uz jak severozapadni vetar, a temperatura će biti oko 5-6 stepeni. Slična temperatura tokom celog dana i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, ali uz suvo vreme.

U ostalim predelima Srbije oblačno i kišovito, uz porast temperatura, koje će do sredine dana biti od 10 do 16 sepeni, lokalno u centralnim i zapadnim predelima i do 18 stepeni.

Duvaće jak i olujni južni vetar.

Pre podne u Vojvodini, sredinom dana i posle podne i u ostalim predelima jako zahlađenje, a kiša će preći u susnežicu i sneg. Ponegde će kiša i sneg biti praćeni i grmljavinom. Uveče na severu Srbije prestanak padavina.

RHMZ je naveo na oprez tokom dana i upalio narandžasti i žuti meteo alarm za Srbiju.

Vreme u Beogradu

U Beogradu oblačno i toplije sa kišom i pljuskovima, uz jak, na udare i olujni južni vetar.

Temperatura do sredine dana do 12 stepeni. Sredinom dana i posle podne jako zahlađenje, uz skretanje vetra na jak i olujni severozapadni.

Kiša će preći u susnežicu i sneg, a temperatura će biti u padu na 0 stepena.

Prognoza za naredne dane

U subotu ujutru se provejavanje snega očekuje još samo na krajnjem jugu. Tokom dana postepeno razvedravanje.

U nedelju i početkom sledeće sedmice pretežno sunčano i toplije, u nedelju ujutru uz slab i umeren mraz koji se početkom sledeće sedmice očekuje još ponegde u centralnim i južnim predelima.

Autor: Aleksandra Aras