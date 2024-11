SLAVIMO SVECA KOME SE NEROTKINJE MOLE ZA POROD! Ispovesti ljudi kojima je ovaj svetac pomogao ili ih izlečio (FOTO)

Sveti Nektarije Eginski je grčki monah koji je bio nastojnik manastira na ostrvu Egina pored Atine. Živeo je polovinom 19. veka a preminuo 1920. godine. Mole mu se posebno bolesnici koji boluju od kancera, raka i malignih bolesti. Veruje da je ulje iz kandila Svetog Nektarija koje se nalazi iznad moštiju isceliteljsko.

Brojne ispovesti žena potvrđuju da molitva ovom svecu pomaže kod neplodnosti.

Da molitve čuda čine najbolji je dokaz mlada majka Vanja Đerić iz Beograda, koja tvrdi da su joj molitve pomogle da ostane trudna i na svet donese jednu devojčicu. Ona nije zaboravila ni Svetog Nektarija kome se molila, a ni sveštenika u Manastiru Ćelije koji je savetovao da se moli.

Napisala mu je pismo.

- Poštovani oče Nenade, rodila se Milica od Svetog Nektarija izmoljena.

Prošle godine poslali ste mi molitve za porod, ulje, ikonu Svetog Nektarija i brojanicu, Bogu hvala, eto mi i Milice. Molila sam se kako ste rekli i koristila osvešatno ulje. Venčali smo se u crkvi. Pre molitvi Svetom Nektariju dok nisam saznala za njega i molila mu se, nisam mogla da iznesem trudnoću, imala sam spontani.

Preko vas sam saznala za molitve za porod Svetom Nektariju. Čim sam počela moliti se i koristiti osvećeno ulje sve je počelo kako treba. Rodila se Milica 21.8.2017. godine. Sada joj je nešto više od 5 nedelja. Želela bih da pošaljem kandilo u Eginu u slavu Božiju i zahvalnost divnom Svetom Nektariju. Molim Vas pomenite Milicu (nije još krštena), Sladoja, Vanju, Ljubinku i Ivanu pred svetim moštima u Manastiru Ćelijama gde služite. Oprostite i hvala! Blagodarna majka Vanja Đerić iz Beograda.

MOLITVA ZA POROD SVETOM NEKTARIJU

Usliši nas Milosrdni i Svemogući Bože, da moljenjem našim i zastupništvom Svetog Simeona Mirotočivog , Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Nektarija Eginskog bude nam poslana blagodat Tvoja. Budi milostiv, Gospode, prema molitvi našoj, seti se Zakona Tvog o umnoženju roda ljudskog i budi milostiv Pokrovitelj, da se Tvojom pomoću sačuva ono što si Sam ustanovio. Ti si Tvojom vlašću i silom iz ničega sve stvorio i postavio početak svemu što u svetu postoji. Stvorio si čoveka prema Svom liku i kao visoku tajnu si osvetio supružnički savez i unapred ukazao na tajnu sjedninjenja Hrista sa Crkvom. Pogledaj , Milosrdni, na sluge Tvoje (kažete imena supružnika koji žele porod, koji su venčani u Crkvi), spojene bračnim savezom, koji te mole za Tvoju pomoć, da na njima bude milost Tvoja, da budu plodni, i da ugledaju oni sina sinova svojih čak do trećeg i četvrtog kolena, i da dožive željenu starost i uđu u Carstvo Nebesko kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, Kome dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje sa Svetim Duhom u vekove. Amin

Ivana Stevanović čeka blizance

Nakon dve godine pokušavanja da zatrudni, Ivana Stevanović iz Belgije, je uz pomoć molitivi Svetom Nektariju ostvarila svoju najveću želju, ostala je u drugom stanju.

- Suprug i ja smo se dve godine borili za porod. Prvo prirodno, pa onda pomoć potražili kod stručnjaka, lekara. Da naglasim, ja sam imala tada 37 godina, što nije bila prepreka za trudnoću, ako se uzme u obzir da žene prirodno ostanu trudne i u 40. Godinu dana sam išla na razne analize, sve su proverili lekari i dan danas ne znam u čemu je bio moj problem jer ni oni nisu znali. Ne znam ni sama koliko puta su mi krv uzimali na analizu. Koliko čekanja i plakanja sam prošla – kazala je Ivana.

Ona je saznala za Svetog Nektarija preko Fejsbuk profila protojereja-stavrofora Nenada Andrića, i poručila ikonu, sveto ulje i knjigu.

– Knjigu sam pročitala za nepuna dva dana, gutala sam svaku reč. Dobila sam i molitve za porod i jednu koju je meni i suprugu nas sveštenik pročitao. Od kad sam pročitala knjigu, nisam prestala da mislim i planiram kako da posetim manastir Eginu. Molila sam se svako vece Svetom Nektariju da mi otvori put i dozvoli da posetim manastir i poklonim se Svetim moštima – napisala je žena.

Na leto 2016. Ivana i njen suprug posetili su Eginu i prespavali u manastiru.

– Potražila sam monahinju Filoteju jer sam želela da čujem više o Svetom Nektariju, a i posetim svaki kutak u kom je on boravio za života na zemlji kao što je opisano u knjizi. Posebno sam joj objasnila da želim porod i da borba za to traje, a da mi doktori ne mogu pomoći. Poseban osećaj, neopisiv je bio kada sam ušla u sobu u kojoj je spavao Svetac i na nagovor monahinje, legla na krevet Svetog Nektarija. Ne znam ni kako ni zbog čega, ali su suze same lile, nisam mogla da prestanem da plačem, a nisam mogla takođe ni da objasnim to, osetila sam snažnu povezanost sa Svetiteljem kao da me grli i kaže da ne brinem i da će sve biti u redu – priseća se žena.

Otišla je na Svečev grob da se pomoli za porod. Dugo je grlila mermer i pokušavala da krene odatle, ali kako kaže, nešto joj nije dalo.

– U jednom trenutku sam iz groba začula lupanje štapom, trgla sam se, pogledala da to ne lupa neko pored mene, ali nikoga nije bilo, čak ni ispred kapelice, bila sam potpuno sama, ja sam bila upoznata sa tim da se Nektarije javlja na neki način iz groba, na primer, kako mi je mati Filoteja rekla, neko čuje otkucaje srca, neko korake, neko lupanje stapom, eto ja sam cula štap. Došlo mi je da vrištim od sreće. Poželela sam da je Svetac pored mene kao ljudsko biće i da ga zagrlim iz sve snage kao što nikoga nikada nisam u životu. Tako jaku povezanost sam osetila, ne mogu to opisati, to mi je davalo neviđeni mir, osećala sam se zaštićeno – iskrena je žena.

Mati Filoteja je Ivani donela uputstvo šta treba da radi, kupila je cuclu i okačila je u onom delu u Crkvi, gde svako zakači ono za šta mu treba pomoć, neki simbol. Za bebe je to cucla. Pozdravila se sa mati Filotejom i otišla.

– Nakon povratka kući, nisam odmah uradila kako je mati Filoteja savetovala, jer sam imala već zakazane ponovne tretmane kod doktora, pa sam čekala da to završim. I jedan dan sam odlučila neću više, dosta mi je lekova i hormonalnih inekcija, posle kojih mi je haos u telu, i osećam se jako loše. Rekla sam suprugu da pre nego probamo još jednu vantelesnu, želim da uradim ono sto sam dobila od mati Filoteje. Postili smo tri dana, ja četiri kako nam je blagosloveno bilo. Svako jutro i veče sam čitala akatist Svetom Nektariju i pomazivala stomak, krstoobrazno, svetim uljem sa Egine, i plus čitala molitve Svetom Nektariju za porod. I dešava se sledeće, ja ću pamtiti dok sam živa, pričati svima. Neko misli da sam luda, ali pravi vernici znaju.

Vantelesna je zakazana za 15.februar! 15.februar je veliki praznik Sretenje Gospodnje, ja sam postila nekoliko dana pre toga vanredno po blagoslovu radi uzimanja svetinje sa Egine tj. ulja iz kandila i vatice sa moštiju koju sam dobila. Bila sam sigurna da ovoga puta uspeva, jer čvrsto verujem da će mi Sveti Nektarije pomoći. Dana 15.februara, ujutru negde oko 9.30 časova, dok sedim i čekam kod kuće da mi doktori jave u koliko sati da budem u klinici, začujem zvuk truba sa neba. Ja sam čitala dosta da su se čule trube Anđela dosta po svetu. Znala sam da je to – iskrena je Ivana.

I čudo se dogodilo, Ivana je zatrudnela!

– Sveti Nektarije Eginski je od Boga izmolio porod za mene, trudna sam i čekam blizance. To je ljubav Božja, i još nešto, termin je oko 6.novembra, ali doktor kaže kad su blizanci, porođaj je tri nedelje ranije. Ja sam gledala u kalendar, i to će biti izgleda 14. oktobra, a to je dan kada je rođen Sveti Nektarije, po starom, a po novom kalendaru 14. oktobra na dan Pokrova Presvete Bogorodice.

Ako Bog da i Sveti Nektarije, a molim mu se svako veče, želim ove godine da posetim Eginu ponovo i darujem manastir u znak zahvalnosti. To sam Svetom Nektariju i obećala. Mene roditelji nisu učili veri, razne nedaće su mi se našle na putu, i bailazila sam na ljude koji su me nemilosrdno povređivali. Mnogo dana sam čak i bez hrane bila, sve to me je približilo Bogu i sada ne želim da se nikada od njega odvajam. Pretrpela sam to sve uzdajući se u Božju pomoć i sada imam sve što mi je potrebno – zaključila je Ivana.

TARA

Naime, Liljana Babić iz Banjluke je zahvalila svešteniku protojereju-stavroforu Nenadu Andriću, jer ju je pomenuo u molitvama Svetom Nektariju, i ona je nakon četiri godine lečenja od steriliteta ostala u drugom stanju.

Napisala je i da su joj molitve pomogle da nakon samo dva meseca ostane u drugom stanju. Ljaljana je rodila zdravu devojčicu, Taru.

DUNJA

Katarina Vuković iz Aranđelovca je svedok da su čuda moguća! Posle sijaset neuspešnih pokušaja da zatrudni, ona je ostala u drugom stanju i rodila ćerku Dunju, a sve to zahvaljujući ikoni Svetog Nektarija i osveštanom ulju.

Dragi oče Nenade, zahvaljujući Svetom Nektariju srećno gajim ćerku Dunju.

Prvu trudnoću izgubila sam u šestom mesecu. Nisam pala u depresiju, niti sam krivila Svevišnjeg. Nastavila sam da se molim svim bićem i još više da verujem u Gospoda. Saznala sam da se preko vas može nabaviti osveštana IKONA Svetog Nektarija i osveštano ulje poručila sam preko vas i dobila.

Uz molitve pred ikonom Svetitelju Nektariju, posle dva meseca ponovo sam ostala trudna. Rodila sam sa svojim dragim suprugom živu i zdravu ćerku Dunju, koja uskoro puni godinu dana. Srećna majka, zahvalna Bogu i Svetom Nektariju, Katarina Vuković iz Aranđelovca.

MALI LUKA

Zahvaljujući molitvama ovom svecu, Marijana Ranković iz Valjeva je na svet donela malog Luku!

Sveti Nektarije je uslišio moje molitve i ovu radost delim sa vama. Naime, u novembru 2015. godine sam poručila ikonu Svetog Nektarija, posredstvom oca Nenada Andrića iz Valjeva i osvećeno ulje da se pred ikonom molim, a osvećenim uljem da se pomazujem i pijem par kapi ujutru – priča Marijana R.

Mirijana je četiri godine bolovala od endometrioze jajnika, zbog čega nije mogla da ostane u drugom stanju.

– Dugo sam bila bolesna i imala sam dve operacije. Lekari su mi rekli da sa mojom kilažom i endometriozom jajnika ne mogu da ostanem u drugom stanju. Usled jakih bolova svakog meseca sam išla u hitnu pomoć u Valjevu. Sredinom novembra 2015. godine, nakon više analiza, pregleda, primanja injekcija, videla sam da ništa u mom slučaju ne pomaže, a i lekari su sami rekli da ne mogu da zatrudnim. Tako da sam digla ruke od doktora i poručila ikonu Svetog Nektarija i osvećeno ulje – iskrena je žena.

Nakon samo dva meseca, Marijana je ostala u drugom stanju.

– Molila sam se svaku noć i pomazivala u znaku krsta uljem po stomaku. Sredinom januara imala sam redovnu kontrol ultrazvuka i saznala sam da sam u drugom stanju. Suprug i ja bili smo presrećni – ushićena priča mlada majka i zaključuje:

"Trudnoća je prošla uredna bez ikakvih problema. Slava Bogu i Svetom Nektariju, evo naš Luka se rodio živ i zdrav!"

