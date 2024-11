DAČIĆ SE RASPLAKAO U STUDIJU DOK JE GOVORIO O PALMI: Ne znam kako uopšte da izdržim da gostujem, on mi je KAO BRAT

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić govorio je jutros u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink o smrti Dragana Markovića Palme, dugogodišnjeg političkog saborca.

Dačić se rasplakao u programu kada je govorio o Palmi, ističući da ga nije ubila samo bolest, već i stres.

- U svakom slučaju, ne znam šta bih mogao više o tome da govorim. On nije ni govorio o tome. Nije ni bilo poznato. On je pre dva ili tri dana bio gost na jednoj televiziji, bio je dobro raspoložen. Zvao me je da se vidimo za vikend, ali ja nisam mogao... Ostaće mi žao što nisam došao na to okupljanje. Nisam ni znao da je u bolnici, on je umro u bolnici - kazao je kroz suze Dačić.

Imao je tešku bolest, ali o tome nije pričao, bolovao je za sebe i nikome u porodici to nije rekao, kaže ministar policije.

- Takav je bio čovek. Bitno je reći da moramo da čuvamo uspomenu na njega, i kada se tako nešto desi, morate prihvatiti sve ljude koji dolaze da izjave saučešće. Sinoć je bio veliki broj ljudi kod njega. Biće i komemoracija, pozivam sve da dođu, i ko god može da dođe na sahranu u Jagodini, u utorak - otkrio je Dačić.

Dačić je rekao da nije stigao da se oprosti, pošto nije znao da je situacija kritična.

- U životu i u smrti nema rastajanja. On je bio moj brat... On je meni jednom rekao: "Ajde bre naljuti se jednom na mene". Ja sam takav čovek, nisam svadljive prirode, ali i kada ima nešto ja nisam izražavao svoja razmišljanja na takav način. 16 godina mi nismo imali nikakve probleme. Pa kada ste u porodici sa ženom 16 godina dolazi do nekih tenzija... Smrt nas je rastavila, ali mi moramo da nastavimo dalje sada - kazao je ministar.

Posumnjao sam da će se sve ovo tako završiti kada je predložio da Dalibor, njegov sin, postane potpredsednik Jedinstvene Srbije, kazao je on.

- Ne znam koliko sam u stanju da govorim o drugim temama... Kakav je život, posle ove emisije u 12 i 30 je godišnjica smrti Mrkonjića. Tako da, šta da radimo, idemo dalje - kazao je Dačić kroz suze.

Autor: Dalibor Stankov