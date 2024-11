Titov misteriozni nestanak! Nije ga bilo 13 dana, a kada su ga vratili to više nije bio isti čovek

Neke tajne su otkrivene tek u godinama nakon što je Josip Broz Tito preminuo, a neke nikada neće biti.

Jovana i Josip Broz Tito stali su na ludi kamen 15. aprila 1952. godine, barem tako piše na izvodu iz matične knjige venčanih koji je pronađen u Titovom ličnom arhivu pohranjenom u zgradi Arhiva Jugoslavije. Takođe stoji da ih je venčao matičar Momir Jovanović, da su kumovi bili Aleksandar Ranković i Ivan Gošnjak, a svedok Slobodan Emreković.

Njihovu ljubav od početka do kraja prate brojne misterije i nerazjašnjene okolnosti na koje nikada nismo dobili odgovor.

Misteriozni nestanak Tita

Scenarista i reditelj Milan Šarac je predstavljajući svojevremeno svoju monodramu “Ja, Jovanka Broz”, govorio je o detaljima koje mu je ona ispričala, a o kojima javnost do tada nije ništa znala. Šarac je rekao da mu je Jovanka ispričala da su se trudili da je odvoje od Tita.

"Došla sam u rezidenciju, a Tita nema. Nestao. Gde je? Niko ni reč da kaže. Nije ga bilo 13 dana. Bila sam u šoku. Nisam mogla nikome da kažem, mislim na svetsku javnost, niti da ga sama tražim. Zamislite, države bez šefa države. Nestao čovek u po bela dana. Kad su ga vratili, nije to bio onaj moj Tito. To je bio prvi dan našeg konačnog razdvajanja. Gde je bio? Ko ga je kidnapovao? Ispričala sam to samo Radu Čečuru, mom šefu obezbeđenja, pukovniku policije", priznala je Jovanka reditelju.

Jovankina sestra Nada Budisavljević je govorila i o odnosu Tita i njene sestre u danima pre njegove smrti, ali i o danima kada je Jovanka ostala sama.

"Jovanka je pokušavala svakog dana da telefonira bolnici u kojoj je ležao Tito, međutim, nisu joj dali da stupi u kontakt sa njim. Jednog dana je bio na terapiji, drugi put je spavao...i tako, sve su bili izgovori. Uglavnom, nikad im nisu dali jedno sa drugim da razgovaraju", rekla je Nada.

Nakon Titove smrti usledila je nova Jovankina drama. U rezidenciju u Užičkoj 15 ušli su ljudi koji su punih 10 sati pretresali kase i prostorije.

"Već je bilo veče, 10 sati uveče, ona je meni telefonirala nekim samrtničkim glasom da dođem. I ja sam došla, ušla sam u salon sa terase i videla grupu ljudu koji su se razmileli po kući, kako gledaju slike, nameštaj i jedan čovek koji je bio valjda šef grupe koji je u sred noći ima tamne naočare, koji je bio jako važan, tražio je od Jovanke da mu da ključeve skoje kancelarije. Ona je rekla da ne zna gde su i da ne može da se seti. A i nije mogla da se seti jer je bila prepadnuta svim tim, a onda je on nju počeo da trese za ramena i traži ključ. I onda je nekom telefonirao, pa su počeli da obijaju Jovankinu kancelariju... " ispričala je Nada.

Autor: Snežana Milovanov