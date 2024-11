Sledi novi preokret vremena: Temperatura do 15 stepeni pa opet stižu sneg i kiša! Detaljna prognoza za naredne dane

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i malo toplije sa slabim do umerenim južnim i jugozapadnim vetrom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će biti hladno, ponegde sa slabim mrazem. Sredinom dana na severozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima postepeno naoblačenje uz skretanje vetra na severozapadni pravac, ali će se zadržati suvo vreme. Najniža temperatura biće od minus četiri stepena do tri, a najviša dnevna od devet do 15 stepeni.

U Beogradu će jutro biti sveže, pre podne pretežno sunčano i malo toplije sa slabim do umerenim južnim i jugozapadnim vetrom. Posle podne i uveče će se zadržati suvo vreme uz postepeno naoblačenje i skretanje vetra na severozapadni pravac.

Prognoza za naredna 3 dana

Sreda: Umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 4, a najviša dnevna od

Četvrtak: Umereno do potpuno oblačno, pre podne u severnim, a posle podne i u ostalim predelima mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni.

Petak: Umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snego. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša dnevna od 6 do 10 stepeni.

Do četvrtka toplije, od petka pad temperature

"Danas tokom jutra mestimično slab do umeren mraz, intenziteta od -5 do 0 stepeni. Pre podne pretežno sunčano uz slab i umeren južni vetar, a posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa severozapada uz skretanje vetra na severozapadni.

U drugoj polovini sedmice umereno do potpuno oblačno, od četvrtka sa čestom pojavom kiše. U petak i za vikend temperatura će biti u padu pa se u brdsko-planinskim predelima povremeno očekuje sneg", najavio je RHMZ.

Autor: Marija Radić