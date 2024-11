DINAR OJAČAO, BITKOIN U NAJVEĆEM PADU OD TRAMPOVE POBEDE! Objavljena najnovija kursna lista, ovim valutama se danas najviše trguje

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 116,9941 dinar, što je neznatna promena u odnosu na utorak, kada je evro vredeo 16,9975 dinara, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će u odnosu na evro biti jači za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara prema dolaru u utorak jači je za 0,2 odsto i iznosi 111,3805 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,9 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,9 odsto, a od početka godine za 5,0 odsto.

Stanje na berzi kriptovaluta

Bitkoin je juče u 15.30 časova na najvećoj kripto berzi Bajnens pao za 5,11 odsto na 87.944,05 evra.

Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata je bio 94,14 milijardi evra.

Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 79 u kategoriji "ekstremna pohlepa", a to pokazuje da je raspoloženje ulagača i dalje odlično i da veruju u rast cene bitkoina.

Vrednost itirijuma (ETH) je pala za 4,85 odsto na 3.160,49 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 5,95 odsto na 585,62 evra.

Kripto valuta solana (SOL) je pala za 6,79 odsto na 218,66 evra, a avalanš (AVAX) za 5,22 odsto na 39,27 evra.

Telegramova kripto valuta tonkoin (TON) se nakon hapšenja osnivača ove društvene mreže Pavela Durova u Parizu 24. avgusta danas prodaje za 5,64 evra, što je otprilike za 4,52 odsto manje nego juče.

Bajnens je kripto valuti TON dodao popularnu skraćenicu DYOR (Do your own research) koja poziva na dodatni oprez prilikom trgovine.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i riplom (XRP).

Najveći rast trenutno beleže kripto valute PSG, OG i SLF.

Autor: Jovana Nerić