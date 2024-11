Mećava, vejavica, a ponegde i više od 20 centimetara snega: Već u četvrtak stiže jače naoblačenje sa kišom, ovi delovi Srbije prvi na udaru

Početak ove sedmice doneo je Srbiji stabilno i relativno toplo vreme, uz temperature i do 17 stepeni, ali uskoro sledi i jači preokret vremena.

Sreda i četvrtak doneće Srbiji povećanje oblačnosti, a na severu se ponegde očekuje i kiša, uglavnom u Vojvodini. Maksimalna temperatura u sredu biće od 8 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije. U četvrtak će sve više jačati snažan ciklon sa severozapada Evrope, a u sklopu njega će preko nađeg područja sa juga strujati topla vazdušna masa. Maksimalna temperatura biće i iznad 15 stepeni, u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije i do 17-18 stepeni.

Već u četvrtak uveče u severozapadnim, a u petak i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Srbija će tokom vikenda biti pod uticajem visinskog ciklona, koji će se svojim centrom preko našeg područja premeštati ka Grčkoj. Istovremeno, sa severozapada će ojačati snažan anticiklon, pa će se nad našim područjem uspostaviti jako severozapadno visinsko strujanje, a doći će i do priliva hladne vazdušne mase, najavio je Đorđe Đurić.

U Srbiji će tokom vikenda biti oblačno i hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Na planinama se očekuju obilnije snežne padavine, ponegde i više od 20 centimetara, uz mećavu i vejavicu.

Usled daljeg zahlađenja, kiša će preći u susnežicu i sneg i u predelima na 500 metara nadmorske visine, pa se očekuje i u nižim predelima na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, a potom bi se u ovim predelima snežna granica spustila ponedge i do najnižih predela, uz formiranje snežnog pokrivača. S obzirom na to da će temperature biti uglavnom u plusu, snežni pokrivač se neće u tim nižim predelima formirati u većim količinama, čak iako dođe do formiranja od 5 do 15 cm, on će se brzo i otapati.

Maksimalna temperatura tokom vikenda biće od 2 na jugu i jugozapadu do 8 stepeni na severu i istoku Srbije, u Beogradu do 6. Prema trenurnim prognozama, početak sledeće sedmice doneće stabilizaciju vremena i temperature će biti u skladu sa kalendarom, a potom bi usledio porast temperatura.

Autor: Jovana Nerić