Dve trećine žena partneri ubili zbog ljubomore: Prvo se prave pažljivi, a onda pokažu prave namere

Čak dve trećine ubijenih žena partneri su usmrtili zbog ljubomore. U početku sofisticirani oblici manipulacije, a kasnije potpuna kontrola, u više od 80 odsto slučajeva prethodili su femicidu, podaci su UNDP-a. Ljubomora nije ljubav – poručeno je sa stručnog skupa "Život u kavezu bez rešetaka".

Jedna od tri ubijene žene viđala je roditelje i prijatelje samo jednom godišnje. Sitne nagoveštaje da nešto nije u redu, žene obično tumače kao znake ljubavi ne sluteći opasnost.

"To ide puno suptilnije na početku, i sa znakovima ljubomore i sa znakovima kontrole. Ja uvek ženama kažem – ona radi, a on je dočekuje i nakon posla, i onda sve koleginice kažu – kako ti imaš krasnog muškarca, a zapravo vrlo često to radi ne zato što 'ja tebe volim pa mi je žao što si umorna, nego da kontrolišem gde ćeš nakon posla'“, rekla je prof. dr Anita Lauri Korajlija sa Katedre za zdravstvenu i kliničku psihologiju Univerziteta u Zagrebu.

A kada maske padnu, već žive zajedno, imaju kredit za stan, rodila su se deca... A ona su često sredstvo manipulacije u rukama nasilnika.

"On ih koristi kao špijune da prenose šta majka radi dok su oni na poslu. Žene pričaju o tome da deca kada tata zove i kad neko drugi zove podignu slušalicu da bi slušali majčin razgovor, da bi tati preneli ko je zvao, s kim je mama pričala“, rekla je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

"Ona kuva, pevajući kuva jer će on biti srećan i zadovoljan kada se vrati, njeno je samo to, jer pre podne može da uživa i da ide po kozmetičkim salonima jer ona treba da bude lepa za njega“, navodi Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti piše Javni servis Srbije.

U takvom svetu nasilje postaje dobro čuvana porodična tajna. Zbog straha, kontorle, manipulacije, nepoverenja u institucije, samo tri odsto ubijenih žena je prijavljivalo nasilnika.

"Ako je neko svestan da će da dobije možda uslovnu osudu ili kratke kazne, ako je svestan da ga to neće i materijalno koštati, naravno da onda neće prezati od toga da ispolji i one najmračnije osobine", ističe Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije.

Izlaz iz života u kavezu svakako je moguć, ako se o nasilju ne ćuti i ono blagovremeno prijavi.



Autor: Jovana Nerić