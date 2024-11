Danas oblačno i sa kišom: Evo gde se očekuju susnežica i sneg

U Srbiji u petak oblačno i hladnije sa kišom, na planinama sa susnežicom i snegom. Tokom prepodneva na severu Vojvodine padavine će prestati.

Prema kraju dana kiša će preći u susnežicu i sneg ponegde i u nižim predelima na jugu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 5°C, maksimalna dnevna od 3 na jugu do 9°C na severu Srbije.

U Beogradu u petak oblačno sa kišom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 5°C, maksimalna dnevna 8°C.

Autor: Dalibor Stankov