Biće ovo najhladnija zima u zadnjih 10 godina! Glavni udar će biti u januaru i februaru, a evo da li će za Novu godinu padati sneg

Meteorolog Ivan Ristić otkrio je kakva će biti predstojeća zima, kao i da li će nas pahulje obradovati za Novu godinu.

- Glavni udar zime biće u januaru i februaru, odužiće se zima. Krajem februara, početkom marta stiže proleće. Biće ovo u zadnjih 10 godina najhladnija zima - kazao je meteorolog.

Prema prognozama, sneg će pasti pred Novu godinu.

- U prvoj polovini decembra temperature od tri do osam stepeni. Jutarnja između minus dva i minus tri. Od 9. do 16. decembra, dakle u drugoj nedelji, biće padavina, tako da se susnežica i sneg ponegde očekuju i u nižim predelima. Na planinama će doći do povećanja snežnog pokrivača, dakle počeće prava zima - navodi Ristić.

On kaže da će se posle 16. decembra, do 23. decembra, vreme malo stabilizovati.

- Za nijansu će možda biti toplije. Pred Novu godinu očekujemo novo zahlađenje i snežne padavine, oko 28. - 29. decembra će padati sneg, možda će čak i za Novu godinu biti snežne padavine - zaključuje meteorolog.

Autor: Snežana Milovanov