Vršnjačko nasilje je, uprkos naporima prosvetara, škola i nadležnih organa, i dalje veliki problem u školama u Srbiji. A roditelji čija su deca žrtve takvog nasilja naročito su zabrinuti nakon tragedije koja se 3. maja desila u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Jelena Radović, zabrinuta majka pretučenog dečaka, u Novom jutru sa Jovanom Jeremić, podelila je svoju bolnu ispovest o trenutku kada je saznala da joj je sin žrtva vršnjačkog nasilja.

- Prvi incident sa mojim maloletnim sinom dogodio se u školskom dvorištu. Bio je fizički napadnut od strane dvoje dece koja su od njega starija dve godine. Igrajući fudbal on je slučajno povredio devojčicu loptom i uputio joj izvinjenje, nakon čega je dobio šamarčinu od nje ali i još jednog dečaka. Direktorka škole je odreagovala i protiv njis su preuzete mere, međutim, to je dovelo do eskalacije, jer su oni sutradan odlučili da se sa mojim detetom ponovo obračunaju -rekla je očajna majka i dodala:

- Sačekali su ga na putu od škole do kuće. Ista devojčica ga je napala i ošamarila nekoliko puta, a njoj su se priključila još dva dečaka. Jedan od njih je pokušao da ga gurne niz liticu, a kada mu to nije pošlo za rukom, odgurnuo ga je ka drugom dečaku koji mu je napravio kragnu i krenuo da ga davi. Moj sin je ostao bez svesti, a ostala deca su samo gledala. Nakon toga je samo bačen na pločnik. Hvala Bogu, naišao je jedan njegov drug koji trenira boks i koji je zaustavio celu situaciju -rekla je majka pretučenog dečaka.

Jelena dodaje da u ovom slučaju škola nije zakazala već je poduzela sve mere.

Još jedan slučaj brutalnog nasilja šokirao je našu zemlju, kada je tinejdžer A. I. (17) iz Leskovca ubijen nakon brutalnih batina koje mu je, kako se sumnja, zadao nekadašnji drug iz odeljenja N. A. (18) koji je nakon toga i uhapšen zbog ubistva.

Maja Jovanović, Generalni sekretar "IBSSA"-biroa i predsednik "NAOS"-a, upozorila je na eskalaciju vršnjačkog nasilja.

- Ovakvi događaju nažalost nisu retki i sankcionišu se od slučaja do slučaja, ali ne u meri u kojoj bi trebalo. Godinama govorim o vršnjačkom nasilju i godinama apelujem da ono mora biti sankcionisano na najveći mogući način. Ne treba se voditi godinama dece, jer su zapravo roditelji ključni stepen bezbednosti svoje dece -rekla je Jovanović i dodala:

- Imamo slučajeve u kojima nasilje u porodici eskalira i to dete kasnije postane isto nasilnik. Ono što je jako važno, ni jedan roditelj ne može da me ubedi da nije primetio da mu se dete čudno ponaša. Roditelj koji voli i koji je zainteresovan za svoje dete uvek primeti da ga nešto muči. Kada se govoriolo o masakru u "Ribnikaru" i Kosti Kecmanoviću, govorilo se o tome da je on odličan učenik, što ne znači da je mentalno stabilan i da nije imao nikakav problem -rekla je Jovanović.

Autor: Iva Besarabić