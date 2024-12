'Greh kroz usta ne ulazi, greh iz usta izlazi' govorio je patrijarh Pavle povodom posta

Dakle, post je nešto više od uzdržavanja od mrsne hrane, pa mnogo više od jelovnika, treba povesti računa o soprtvenim mislima i još više o delima.

Za sve koji u vreme posta isposte stomak i fizički se prepolove, dok se oči i jezik udvostruče, neka se uvek sete reči jednog od najpoštovanijih u narodu patrijarha, Pavla, iz jedne od Božićnih poslanica iz naslova. Ukoliko ih nisu čuli, upamtili ili ih nisu shvatili, mogu da pročitaju, takođe, poučne reči svestenika, Dejana Veličkovića, s obziroma na to je počeo Božićni post.

„Uvek, u početku posta, ljudi se pitaju kako treba postiti. I uvek se to odnosi na onu fizičku paralelu, pa kod nas sveštenika dolaze po ,,recept,, za post. Ispadamo nutricionisti koji odrede hranu i ljudi odu. No, post nije dijeta već odricanje od navika koje služe da bi se zbližili sa Bogom kroz ljude. Šta to znači?“ kaže on. Objašnjava da treba postiti fizički telom kako ko može i kako vam vaš sveštenik blagoslovi, shodno uzrastu, zdravlju i poslu koji obavljate.

„Ja ću vam reći da u post unesete koju molitvu više nego van posta. Kupite, nabavite knjigu ‘Psaltir’ i svako veče unesite čitanje jedne glave pred spavanje. U početku nećete razumeti ništa, ali kako vreme ide, psaltir će vam se otkrivati. Što se navika tiče, vi znate gde ste najslabiji i radite na tome. Odreknite se onoga što vam je slabost i što volite u tom periodu. Zapamtite da post i psovke ne idu jedno sa drugim,“ preporučuje sveštenik, Dejan Veličković.

Na kraju krajeva, kako kaže, što reče jedna monahinja ,,dovoljno je da ne jedemo džigericu jedni drugima!“ Znači, kako odlučite i kako vam blagoslovi vaš sveštenik. „Da napomenem da je činjenje dobrih dela sastavni deo svakodnevnog života svakog od nas, bez obzira da li je post ili nije. Neka vam je blagosloven početak Božićnog posta i da u miru i veselju dočekamo rođenje Bogomladenca Hrista.“

Autor: Dubravka Bošković