VOZAČIMA MOŽE LAKO DA IZLETI 40.000 RSD IZ DŽEPA ZBOG MALE GREŠKE: Iako mnogi misle da nije tako, ovo se smatra ozbiljnim prekršajem!

Kružni tok predstavlja omiljeni građevinski poduhvat srpskih putara za rešavanje prvenstva prolaza na raskrsnici, ali i smanjenje gužvi u saobraćajnim špicevima. Nažalost, dešava se da pojedini vozači i dalje ne znaju kako se kreće u kružnom toku. Evo kolika kazna očekuje vozače ukoliko voze u kontra smeru u kružnom toku.

Naime, ne postoje zakonska pravila koja se odnose direktno na kružni tok, te on podleže ostalim zakonskim odredbama i saobraćajnim pravilima.

Važno je napomenuti da se saobraćaj u kružnom toku odvija u u smeru obrnutom od kazaljke na satu i prvenstvo prolaza uvek imaju automobili i vozila koja se nalaze u spoljnoj traci u odnosu na ostala.

S obzirom na to da ne postoje posebna pravila, kretanje u suprotnom smeru u kružnom toku posmatra se kao na kretanje vozila u kontra smeru, za šta je propisana zakonska kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili do 30 dana u zatvoru, plus šest kaznenih poena i tri meseca zabrane upravljanja motornim vozilom.

Raskrsnica sa kružnim tokom napravljena je kako bi saobraćaj tekao neometano non-stop.

Ukoliko se izlazi na poslednje isključenje neophodno je napraviti ceo krug do tog isključenja, a ne kretati se unazad ili okretati vozilo i kretati se u suprotnom smeru od kretanja saobraćaja.

To je bitno kako vozači ne bi ugrozili svoj i živote drugih učesnika u saobraćaju ili zaustavljali saobraćaj u ovakvoj raskrsnici.

Autor: Dubravka Bošković