Ko ima pravo na olakšice prilikom PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU: Postoji caka - ovo su ljudi kojima će stići najveći računi

Za stan od 50 kvadrata u trećoj zoni, gde živi najveći broj Beograđana, iznos na uplatnici za godišnji porez biće uvećan za 600 do 700 dinara. To je okvirna računica posle poslednje sednice gradske skupštine. Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada, rekao je za Javni servis da ako građani imaju starije stanove, ne treba da očekuju veće povećanje poreza na imovinu od tri do četiri odsto.

Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada, rekao je da je formula za izračunavanje poreza na imovinu propisana zakonom, tako da se primenjuje zakonska formula.

- Uzima se prosečna cena kvadrata u datoj zoni za tekuću godinu. Da bismo propisali porez za 2025. godinu mi uzimamo prosečnu cenu u određenoj zoni od 1. januara do 30. septembra 2024. godine - objasnio je Nikodijević.

Kada u jednoj zoni, a 14 ih je u Beogradu, uzmete sve ugovore o kupoprodaji – izvučete prosečnu cenu svih tih ugovora - navodi Nikodijević.

- Na primer, ima 30 ugovora u jednoj zoni, prosečna cena kvadrata u toj zoni je tolika, to kaže zakon. Mi sami određujemo koje su zone i moramo da poštujemo zakon da odredimo prosečnu cenu kvadrata u zoni - dodaje Nikodijević.

Grad i svaka lokalna samouprava imaju mogućnost da dalje ograničavaju i daju određene vrste benefita građanima na te prosečne cene poreza. Takođe, Grad propisuje i poresku stopu.

Cena kvadrata od 200.000 dinara

- Kada dođemo do računice da je cena kvadrata 200.000 dinara u određenoj zoni, poreska stopa za stanove do 10 miliona je 0,4 odsto, od 10 do 25 miliona je 0,6 odsto, od 25 do 50 miliona je jedan posto, što će reći da štitimo one koji imaju manje – ljude koji imaju nekretnine koje su manje vrednosti štitimo. Oni plaćaju manji porez, a oni koji imaju nekretnine veće vrednosti plaćaju veći porez - naveo je kako to izgleda na konkretnom primeru.

Prema njegovim rečima, većina ljudi ima nekretninu do 150.000 evra u Beogradu, pa moraju da se štite ti ljudi.

Oni koji imaju nekretnine koje vrede milion evra, dva ili tri – platiće veliki porez, nema potrebe da njima dajemo poreske olakšice, napominje Nikodijević.

- Na to, ukoliko ste prijavljeni u stanu u kome živite – imate 50 odsto popusta, do 20.000 dinara maksimalno - navodi predsednik Skupštine grada. Tu je, kako kaže, i stopa amortizacije, koliko je star objekat.

- Oni koji žive u novoizgrađenim objektima će plaćati veći porez jer je stopa amortizacije mala, zato što je zgrada relativno nova i njena vrednost je relativno velika. Mi 2023. godine nismo doneli ovu odluku za 2024. godinu jer je bio privremeni organ, kasnilo se s donošenjem odluke, tako da to nije primenjivano 2024. godine - kaže Nikodijević.

Možemo da se poredimo sa 2023. godinom, to je jedino realno. Odluku koju smo doneli na poslednjoj sednici Skupštine moramo porediti sa 2023. godinom, podvlači Nikodijević.

Kome će porez biti najviše uvećan

Cene kvadrata rastu u svim zonama, posebno cene stanova u luksuznim zonama i garažama, 33 posto skuplje su garaže u centru grada nego pre dve godine.

Odgovarajući na pitanje kome će porez biti najviše uvećan, Nikodijević kaže da ljudi koji žive u starijim zgradama neće imati veće povećanje poreza od tri, četiri ili pet odsto.

- Oni koji imaju relativno novije stanove, jer je stopa amortizacije mala, po godini jedan odsto, i oni koji žive u novoizgrađenim objektima, nemaju prethodno rešenje jer im sledeće godine donosimo prvo poresko rešenje, njima će porasti jer nemaju stopu amortizacije, jer je novi objekat i imaće nešto veće cene - objašnjava Nikodijević.

Ako građani imaju starije stanove, ne treba, kako još jednom poručuje, da očekuju veće povećanje poreza od tri do četiri odsto.

Vrednost nekretnina se povećala zadnje dve godine 10, 12 ili 13 odsto i gledali smo da ne dozvolimo toliko povećanje poreza, da ne prebacimo teret povećanja cene nekretnina na građane kroz poreska rešenja, dodaje on.

Olakšicama mogu da se nadaju oni koji žive u starijim objektima, kaže Nikodijević.

Prosečno, ko je plaćao porez 2024. godine 12.200 dinara sada će plaćati 12.900 dinara – 500 dinara je prosečno povećanje.

Ovo pričamo o prosečnom slučaju, a desiće se da neko ima i manje ili veće povećanje, navodi Nikodijević.

Poreska rešenja stižu krajem marta, aprila.

- Prvi kvartal poreza uplatite kao iz rešenja iz prethodne godine, a onda ispravljajte razliku. Ne treba sami da uvećavate iznos, posle ćete kroz tri kvartala - zaključio je Nikodijević.

Autor: Snežana Milovanov