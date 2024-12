Dejan P., kako se sumnja, mučki je ubijen 5. avgusta 2023. godine kada se vraćao svojoj kući u selo Klokočevac iz druge smene iz rudnika u Majdanpeku, Dejanova supruga Slađana P., organizovala je ubistvo supruga na desetogodišnjicu braka u saučešništvu sa svojim ljubavnikom Srećkom M. inače, najboljim drugom pokojnog Dejana i maloletnikom iz Klokoćevca kome je za, "obavljen posao", Slađana platila najpre 100 evra, a potom još 5.000 dinara.

Vesna Jović, novinarka, otkrila je u Novom jutru sa Jovanom Jeremić, sve o zločinu zbog kojeg je i ona mogla biti ubijena kada se ubica pojavio na njenim vratima prerušen kao vodoinstalater.

- Bilo je jako strašno i najpre se to vodilo kao nesrećni slučaj. Naš poziv je takv da nikada ne treba raditi nešto tek tako da bi se odradilo, već iz velike ljubavi i duše. Pravi novinar nije onaj koji čuje informaciju, već mora da se nađe i na licu mesta. Tako sam tog petog avgusta bila na nekom drugom mestu kada su mi kolege javile šta se dogodilo. Tada se samo znalo da je nastradao rudar koji se vraćao iz druge smene u selo Klokočevac -rekla je Jović i dodala:

- Svi smo najpre poverovali u jednu tužnu priču, da je on sleteo kolima niz liticu i da se taj automobil zapalio. Njegova supruga nije dozvolila da se odradi obdukcija, verujući da će se slučaj završiti brzo. Međutim, operativnim radom policije i slučajnim priznanjem maloletnika koji je policiji bio poznat i ranije po svom devijantnom ponašanju, slučaj je razjašnjen -rekla je Jović.

Jović dodaje da ih je Dejanova supruga Slađana P. sve obmanula tokom istrage.

- Verovali smo da je to jedna mlada žena koja je ostala sama sa četvoro male dece. sažalili smo se sa njenom sudbinom i krenuli da joj pomažemo. Nismo ni slutili da se radi o jednom perfidnom organizatoru suprugovog ubistva. Čitava javnost je bila u šoku kada se saznala istina -rekla je Jović i dodala:

- Kada je pronađeno telo, ono je bilo ugljenisano. Slađana je donela rukavice i oni su Dejana pretukli, stavili ga u teretno vozilo, gurnuli niz liticu i ono se zapalilo. Mislila je da ako ne dozvoli da se uradi obdukcija i da će se to na tome završiti. Međutim, nakon hapšenja, oba osumnjičena su pala na poligrafu, policija je izvršila rekonstrukciju. Tužilac kome je poveren ovaj slučaj je naložio ekshumacija tela i odradi obdukcija, što je i otkrilo celu istinu, a to je da je ubijen. Rezultati su pokazali da je baza lobanje pukla od udaraca tupim predmetom -rekla je Jović.

Jović je ispričala šta se dogodilo nakon Dejanovog ubistva, kada je i sama posetila njegovu suprugu, misleći da je žrtva, a ne organizator ubistva.

- Svi smo pokušali da se sažalimo na jednu mladu ženu koja je tada jako dobro glumila i ja kao novinar, ali i kao čovek, sam se sastala sa njom da vidim da li joj nešto treba. Zauzela sam se za njen slučaj i zbog te dece, kako bi im ublažili bol. Ona je posle krenula da se vezuje za mene i da me češće zove telefonom, verovatno misleći da će tako sprečiti da kao novinar saznam istinu. Drugi put sam otišla tamo, ali nisam primetila čoveka koji je nešto radio u njenoj kući. Predstavila ga je kao vodoinstalera, a to je zapravo bio Srećko M. Sve vreme su me držali na oku -rekla je Jović.

