KAZNA 120.000 DINARA ILI 60 DANA U ZATVORU Ovo je detaljan spisak prekršaja za koje možete papreno da platite

Osim bezbednosnog pojasa i korišćenja mobilnog telefona, koji su najčešći saobraćajni prekršaji, mnogo ljudi ne zna za šta bi sve mogli da plate kaznu.

Ovo su samo neki od saobraćajnih propisa, koji, ukoliko se ne poštuju mogu da vas koštaju i do 120.000 dinara, ali i do 60 dana zatvora.

Obavezni saobraćajni propisi

Reflektujući prsluk obavezan je za sve ukoliko napuste vozilo u slučaju kvara ili nesreće, a ukoliko nemate reflektujući prsluk ili ga zaboravite kad izađete iz vozila zbog kvara, novčana kazna je 3.000 dinara. Pored toga, kratka, odnosno, dnevna svetla su obavezna, ukoliko ih nemate kazna je takođe 3.000 dinara.

Pored ovih propisa, kažnjivo je i ukoliko imamo najmanje dva uzastopna prolaska na crveno u roku od 10 minuta, zatim preticanje kolone preko pune linije, prekoračenje brzine u naselju za više od 90 km/h, van naselja za više od 100 km/h, kao i upravljanje vozilom sa više od dva promila alkohola u krvi.

Pored novčane kazne, za prekršaje koje smo naveli sledi i zatvorska kazna od 30 do 60 dana, kao i 15 kaznenih poena, ali i devet meseci zabrane upravljanja vozilom.

Novčane kazne u saobraćaju od 100.000 do 120.000 dinara

-Vozači sa više od 1,2 promila alkohola u krvi

-Vozači koji odbiju alkotestiranje

-Vozači koji prekorače brzinu od 71 do 90 km/h u naselju ili od 81 do 100 km/h van naselja

-Vozači koji voze bez ijedne položene kategorije ili ako im je oduzeta dozvola na određeni period

-Vozači koji pretiču ili obilaze vozilo koje se zaustavilo ispred pešačkog prelaza radi propuštanja pešaka

-Vozači koji prevoze decu mlađu od 12 godina na mestu vozača

Granica za alkohol

-Dozvoljen nivo alkohola u krvi za vozače spušten je sa 0,3 na 0,2 promila

-Novčane kazne za vožnju pod dejstvom alkohola sada će iznositi od 10.000 do 120.000 dinara predviđene su i zatvorske kazne

Vožnja deteta bez posebnih sedišta

-Jedna od najviših kazni, 120.000 dinara, predviđena je za nesavesne roditelje koji svoju decu nižu od 135 centimetara ne voze u dečjim sedištima

-14 kaznenih poena

-zabrana vožnje osam meseci

Zona škole

-Brzina kretanja vozila u zoni škole u naselju je ograničena do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h, u vremenu od 7,00 do 21,00 h, osim ako saobraćajnim znakom vreme zabrane nije drugačije određeno.

Kazne od 10.000 dinara

-Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje

-Nevezivanje pojaseva

-Vožnja motocikla bez kacige

-Motociklisti će plaćati kaznu i ako ne zakopčaju kacigu ili ona nije homologovana, a policajac će moći da isključi iz saobraćaja vozača ili suvozača na motociklu koji nema kacigu

-Istek roka vozačke dozvole ili istek roka registarske nalepnice

Probna dozvola – kazne od 10.000 do 20.000 dinara

-Probnu dozvolu vozači će imati najmanje dve godine ili do navršene 21. godine za one koji su položili ispit pre 19. godine

-Mlađi od 18 godina moraju da voze do punoletstva sa pratiocem koji ima najmanje pet godina vozačkog iskustva

-Brzina je ograničena na 110 km/h na autoputu, odnosno 90% od dozvoljene brzine na ostalim putevima

-Oni sa probnom dozvolom neće moći da upravljaju vozilom koja imaju više od 108 KS jer će biti kažnjeni sa 20.000-40.000 dinara ili 30 dana zatvora

-Nije im dozvoljena vožnja od 23h do 6h ujutru, za šta je propisana kazna od 10.000 do 20.000 dinara

-Zabrana prevoza više od tri osobe u vozilu

-Nije dozvoljena vožnja pod dejstvom alkohola

Kazne od 20 000 - 40 000 dinara

-Vožnja noću, na neosvetljenom delu puta samo sa pozicionim svetlima

-Vožnja zaustavnom trakom

-Nebezbedno preticanje

Preticanje traktora preko pune linije

Vozači mogu preko pune linije da pretiču traktor, motokultivator, radnu mašinu, zapregu ili bicikl ukoliko ne ugrožavaju saobraćaj iz suprotnog smera.

Neće smeti da pretiču vozila

-Ispred na prevoju

-Ispred ili u nepreglednoj krivini i u tunelu

-Ako prestižu sporo vozilo koje se zaustavlja radi propuštanja pešaka.

Registracija motocikla na mesec dana:

Motocikli se mogu registrovati na najmanje mesec dana, a ne kao do 2018.godine, na godinu dana.

Vlada Srbije usvojila je krajem prošle nedelje predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji bi uskoro trebalo da se nađe pred poslanicima u Skupštini Srbije. Ukoliko ga i poslanici usvoje, ovaj dokument će omogućiti oduzimanje vozila vozačima zbog težih prekršaja do okončanja postupka protiv njih, biće regulisan uvoz oldtajmera, vožnja trotineta, a donosi i izmene u vezi sa tehničkim pregledom vozila koji su imali sitne prepravke.

Kada je reč o lakim prepravkama na vozilima, predlog je, da se izbaci kontrola tehničke ispravnosti vozila zbog ugradnje kuke, zatamnjivanja stakala i ugradnju ramova na traktore.

Zarad bezbednosti na prugama menja se i član 149. On sada propisuje da svetlosni saobraćajni znakovi kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou daju se naizmeničnim paljenjem dva crvena trepćuća svetla u obliku kruga.

Oduzimanje vozila zbog sledećih prekršaja

-Vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila

-Odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja

-Prekoračenje brzine za više od 80 km/č van naselja

-Prekoračenje brzine za više od 70 km/č u naselju

-Prekoračenje brzine za više od 60 km/č u zoni škole ili zoni "30"

-Prekoračenje brzine za više od 50 km/č u zoni usporenog

saobraćaja

-Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu vozača

-Prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje (prtljažnik, instrument tabla, zadnja polica, spoljni delovi vozila i sl.)

-Prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta

-Preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije

-Vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije

-Vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom

-Vožnja nakon oduzimanja vozačke dozvole zbog nakupljenih kaznenih poena

-Vožnja za vreme privremenog isključenja iz saobraćaja

-Vožnja noću na neosvetljenom putu bez ijednog uključenog svetla na vozilu

-Preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavlja ili se zaustavilo radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu

-Preticanje kolone pod pratnjom

-Nepropuštanje vozila pod pratnjom

Autor: Aleksandra Aras