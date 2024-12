PMS NIJE MIT! Doktorka za Pink demantovala sve muškarce koji tvrde da ŽENE IZMIŠLJAJU: To je stanje koje pogađa 9 od 10 žena, a evo kako da ublažimo simptome! (VIDEO)

Ako nekoliko dana pred početak menstrualnog ciklusa osećate niz fizičkih i emocionalnih simptoma, koji se mogu kretati u rasponu od umerenih do veoma intenzivnih, u pitanju je predmenstrualni sindrom odnosno PMS.

Prema poslednjim istraživanjima oko 75 odsto žena u reproduktivnom dobu ima određene tegobe povezane sa menstrualnim ciklusom.

O ovoj temi za Pink govorila je dr Marija Marković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

- PMS je stanje u drugoj fazi menstrualnog ciklusa. Možemo reći da je nerpijatno stanje koje pogađa veliki broj žena. Tu imamo oscilacije estrogena, progesterona i tako dalje, i to na dnevnom nivou. Imamo jake i slabe simptome, to većina žena zna. To su uglavnom prekomerni apetit, nadutost, promena raspoloženja, depresija, tuga, anksioznost... - rekla je Marković.

Muškarci žene moraju da razumeju u tim danima, da budu tu, da pričaju sa njima, objašnjava doktorka.

Kako objašnjava, to je stanje koje pogađa gotovo 9 od 10 žena.

- Skoro svaka druga žena ima toliko težak oblik, da im otežava normalne aktivnosti... Neke žene pogađa posle porođaja, međutim, to bude prisutno tokom celog života... Nikada ne treba da bude "ćuti i trpi"... Ukoliko smo neispavani, nepravilno se hranimo, pijemo, pušimo, apsolutno ćemo pogoršati PMS - dodala je ona.

- Slatka i preterano slana hrana treba da se izbace i izbegavaju, jer to pospešuje nadutost. Preporučljivi su manji obroci... Odnosno, manji a češći - rekla je Marković potom.

Problem je to što se smatra da PMS ne postoji, a o tome i te kako treba govoriti, objasnila je doktorka, dodajući da muškarci zaista igraju veliku ulogu u svemu tome, i da mogu da osete to stanje.

- Oni trpe posledice toga - nasmejala se Marković.

Kako je navela, kada dođe do menstrualnog ciklusa, i kada PMS prođe, pojedine žene imaju bolne mestruacije - a to je takođe povezano sa oscilaijom hormona.

- Fizičku aktivnost nemojte da izbegavate. Bar 30 minuta... šetnja, brza šetnja, džoging, vožnja bicikla... Oslabi se tenzija, mišići se opuste... Joga, pilates, sve to pomaže u bolovima u leđima, a to je najčešći simptom - navela je doktorka.

Treća stvar, koja je jako bitna, jeste zdravo spavanje, napomenula je doktorka.

- Žene kažu da se zdravo hrane, bave se sportom, ali kada je u pitanju san... Tu nismo dobri. Nama treba od 7 do 9 sati sna. Da li ih mi imamo? teško... Taj san treba da bude kvalitetan, da sat vremena pre spavanja isključimo telefone, zbog melatonina... Ne treba da budemo ni fizički umorni, ne treba da pijemo kofein... Mnogo toga igra ulogu - objasnila je za kraj.

Autor: Dubravka Bošković