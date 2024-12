Ako putujete u Italiju, ovo treba da znate: Stupio na snagu novi, stroži zakon o putevima - KAZNE SU PAPRENE

Novi Zakon o putevima koji je predložio ministar saobraćaja Mateo Salvini, koji pooštrava kazne za korišćenje mobilnih telefona za volanom i vožnju pod dejstvom alkohola u pokušaju da spreči saobraćajne nesreće, stupio je danas na snagu.

Zakonom su povećane kazne za korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje, u iznosu od 250 do 1.000 evra i zabranom vožnje od nedelju dana ako vozač već ima negativne bodove, prenela je Ansa.

Prema novom zakonu, može biti izrečena tromesečna zabrana vožnje i kazne od 1.400 evra za vozače koji ponove prekršaj.

Kazne za vožnju pod dejstvom alkohola kreću se od od 573 do 2.170 evra i oduzimanja dozvole na tri do šest meseci ako je nivo alkohola u krvi između 0,5 i 0,8 promila.

Vozači sa nivoom alkohola u krvi između 0,8 i 1,5 promila rizikuju kaznu do 3.200 evra, zabranu upravljanja vozilom od šest meseci do godinu dana i zatvorsku kaznu od šest meseci.

Ako je nivo alkohola veći od 1,5 promila, kazna može dostići i do 6.000 evra, podrazumeva zabranu upravljanja vozilom do dve godine i zatvorsku kaznu do godinu dana.

Ljudima zatečenim da voze pod dejstvom droge preti zabrana do tri godine.

Prema novom zakonu, ljudi koji napuste životinje pored puta suočavaju se sa gubitkom dozvole između šest meseci i godinu dana.

Oni, takođe, rizikuju sedam godina zatvora ako nesreću izazove napuštena životinja.

