Inspektori niške policije preduzimaju sve što je u njihovoj nadležnosti

Mesecima misterija nestanka farmaceuta Milana Đorđevića (41) iz Niša, koji je nestao na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini privlači pažnju javnosti.

Mladi farmaceut se 10. juna svojim kolima dovezao do izletišta i tu mu se izgubio svaki trag.

Njegova majka kazala je da u protekla dva meseca nije pronađen ni jedan trag koji bi mogao da pomogne u pronalaženju njenog sina.

- Potraga na terenu je prekinuta pošto je kompletno pretražena Suva planina. Policija je pregledala Milanove telefone i laptop, ali ništa sumnjivo nisu pronašli. Sada nam je još teže nego u početku, jer smo ranije imali nadu da će nešto pronaći u telefonima i laptopu. Dva meseca su prošla, a mi i dalje ne znamo da li je Milan živ ili nije - govori majka.

Prema njenim rečima, inspektori niške policije preduzimaju sve što je u njihovoj nadležnosti, međutim, i njima je teško da rade jer nikakav trag ne postoji.

- Neizdrživo nam je teško, ali moramo da izdržimo. Moramo da budemo jaki zbog našeg deteta. Samo da nam jave da je živ, samo da se on javi da je živ, ništa drugo nam nije važno - istakla je Marica, majka nestalog farmaceuta.

Misteriozni, nezapamćeni nestanak mladog farmceuta i dalje privlači pažnju javnosti, a mišljenja o tome gde bi mogao da bude su podeljena. Svi uglavnom veruju da nije na Suvoj planini, ali ima onih koji smatraju da je dobrovoljno otišao negde, kao i onih koji su ubeđeni da je otet.

Penzionisani inspektor misli da je živ

Penzionisani policijski inspektor Policijske uprave Niš Bratislav Timotijević, koji je dobar deo radnog veka proveo kao šef potražne delatnosti, rekao je ranije da ne može eksplicitno da isključi nijednu verziju Milanovog nestanka, ali da na osnovu svog iskustva smatra da je živ.

- Dok sam ja bio na tom radnom mestu imali smo samo jedan nerešen slučaj nestanka, a tada se radilo o maloletnici. Ovo je prilično neuobičajen slučaj, na osnovu svog višedecenijskog iskustva i onoga što sam saznao iz medija i prijatelja nestalog čoveka, mislim da mogu sa velikom verovatnoćom da tvrdim da je on živ. S obzirom na to da je veliko područje detaljno pretraženo, a da nije nađeno niti telo, niti njegova odeća, obuća, nakit ili druge lične stvari niti ima ikakvih mikrotragova, sve to ukazuje da on nije nastradao. Čak i da su ga napale životinje, nešto bi njegovo ipak ostalo što bi ukazalo na takav razvoj događaja. U ovakvoj situaciji gde nema apsolutno nijednog njegovog traga u širokoj okolini mesta njegovog nestanka, sve ukazuje da je on odatle otišao - rekao je tada Timotijević.

Komentarišući ovu verziju Milanovog nestanka, Timotijević ističe da veruje da se ne radi o otmici već o svojevoljnoj odluci.

- Na osnovu svega što do sada znamo ništa ne ukazuje da je on prisilno odveden, već naprotiv sve upućuje na to da je on svoj nestanak isplanirao. Zašto bi to uradio, teško je reći - rekao je on tada.

