OGLASIO SE RHMZ: U ovim delovima Srbije nova tura snega i veoma jak vetar, imaće i olujne udare

U nekim delovima Srbije doći će danas do povećanja snežnog pokrivača. U celoj zemlji će duvati vetar, a najkritičnije će biti u planinskim predelima istočne Srbije gde će dostizati udare olujne jačine, navodi se u upravo objavljenom saopštenju na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

"Na severu će danas biti promenlјivo oblačno sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima pretežno oblačno, u nižim predelima mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar, koji će u planinskim predelima istočne Srbije dostizati udare olujne jačine. Najviša temperatura od 5 do 8 stepeni Celzijusovih", navodi se u najnovijoj meteorološkoj najavi objavljenoj na sajtu RHMZ u 11,15 sati.

U toku noći na severu Srbije sledi naoblačenje, a u drugom delu noći ponegde je moguća i slaba kiša, dodaje RHMZ.

Vremenska prognoza za Srbiju za ponedeljak

U ponedelјak (16.12.) umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo, a samo ujutru i pre podne na severu i severoistoku ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4 °S, a najviša dnevna od 5 do 11 °S.

Vremenska prognoza za Srbiju od utorka do kraja nedelje

Od utorka do četvrtka (17 - 19.12.) suvo i toplije sa sunčanim intervalima.

U petak (20.12.) ujutru i pre podne na severu i zapadu a tokom dana i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz manji pad temperature.

U subotu (21.12.) prestanak padavina i delimično razvedravanje pa se zatim očekuje umereno oblačno i suvo vreme.

Autor: Marija Radić