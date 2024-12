Osam zemljotresa za samo 4 dana - evo šta se dešava sa tlom u Srbiji! Ima li razloga za brigu?

Proteklih dana tlo Srbije se ljuljalo nekoliko puta, a na sreću svaki zemljotres prošao je bez posledica, jer nijedan nije prelazio 4 stepena po Rihteru.

Prema podacima Republičkog seizmološkog savez Srbije, samo u periodu od 12. do 15. decembra, tresli su se Kosjerić, Vranje, Ivanjica, Kragujevac, Kraljevo, Majdanpek, a najjači potres bio je u Prizrenu gde je izmereno 3,9 po Rihteru.

Meteorolog Ivan Ristić objašnjava da je ovo bilo za očekivati, jer je upravo ovaj period idealan za pomeranje tla.

- Ništa novo, jer je uvek, kraj jeseni, početak zime period u godini kada dolazi do eskalacije podzemne energije koja dovodi do zemljotresa. Jugu je uvek karakterističan za veće potrese, ali svi do sada registrovani potresi, nisu bili velike jačine, na sreću. Prosto, zbog klime i ostalih faktor u ovom periodu, nakuplja se energija u dubini zemlje i onda dolazi do njenih eksplozija zbog kojih i nastaju potresi, odnosno zemljotresi. Oni toliko nekada mogu biti slabi, da se ni ne osete - istakao je Ristić.

Autor: Snežana Milovanov