DRAMA NA ŠRI LANKI! Miljana upala u mrežu okorelih prevaranata: Bio je mrkli mrak, a jedan čovek nas je pratio...

Brojni turisti nažalost budu žrtve prevara u zemljama inostranstva, a to se nedavno desilo i Miljani koja je sa momkom posetila Šri Lanku. Tamo je već drugog dana doživela veliku neprijatnost.

Svoje iskustvo Miljana Marković podelila je sa korisnicima Tiktoka.

- Odsedali smo u jednom hotelu, u mestu koje se zove Unavatuna, a nalazi se na svega par kilometara od velikog grada koji se zove Gale, i koji ima Uneskom zaštićenu tvrđavu koju zaista vredi obići. S obzirom da dan ne traje predugo u ovom periodu, u momentu kada smo mi odlučili da je obiđemo, bio je mrkli mrak. Šetajući tako ulicama, primetili smo da nas neki čovek prati - počela je priču Miljana.

Čovek je nastavio da prati svaki njihov korak.

- Skrenemo mi levo, skrene i on levo. Pređemo mi ulicu namerno, pređe i on. Zastanemo mi, zastane on. Kada je već srce počelo da nam lupa kao kod zečeva, podignemo ruku zamišljajući da smo u Londonu i... ne stane taksi, ali stane tuk-tuk. Uskočimo mi, ni ne pitajući za cenu, i zapravo nam se tu posreći. Ili smo bar mi tako mislili. Vozač nas je sproveo duž cele tvrđave, zastao ispred svakog bitnog mesta, objasnio nam na svom oskudnom engleskom jeziku sve što je znao o tom mestu, i čak nam je ponudio vožnju za sutradan, iz našeg hotela do narednog mesta koje ćemo obići - navela je ona.

Sutradan je čovek došao po njih u dogovoreno vreme i rekao im da ima dosta znamenitosti koje mogu obići.

@m_miljana_ Cela ova situacija zvuči tako konfuzno čak i kada je smisleno pretočim u reči, ali doslovno se baš ta zbunjenost dogodila i na licu mesta. Nešto što na prvi pogled nije nimalo čudno, sami ste pristali da budete tu gde jeste i dok trepnete, bam, vi ste već kupili kremu za vašeg oca koji se bori sa opadanjem kose, baku koja ima dijabetes i još vam je na sve to iskusni prodavac metnuo u kesu nešto crno što pojedeš 20 minuta pre nego što legneš u krevet sa svojom dragom. Da. Naravno, koliko god puta da si ljubazno rekao da ti ništa od toga nije potrebno, osećaš kao da treba makar jednu stvar da kupiš jer je tura bilo okej, ipak im je to posao, misliš se. I istina je – to im je posao i rade ga izvanredno. Njima svaka čast, a nama? Pa, nama svaka čast na naučnoj lekciji. Po izlasku, malo smo se zabrinuli za ostatak putovanja, ali smo ipak optimistično nastavili dalje zahvalni što smo već na početku naučili koliko je važno, ne samo tokom putovanja, već i u životu, jasno i odsečno reći “ne”. 😁 #srilanka #putovanja #putovanje ♬ Reflections - Gabriel Albuquerqüe

- Mi se složimo, ni ne znajući da su zapravo sva ova mesta unapred dogovoreni poslovi koje imaju tuk-tuk vozači sa osobljem koje radi na ovim mestima. Ovo je prirodna bašta gde uzgajaju razne kvazi prirodne proizvode koje takođe i prodaju. Tu smo dobili masažu koju nismo tražili, a koju su nam na kraju naplatili.Takođe čaj dobrodošlice i razne neke kremice koje vam daju tokom ovih tura, naplate vam na samom kraju, a vi ne možete ništa da uradite povodom toga s obzirom da vam zapravo nisu ništa uvalili, već ste vi svojom voljom dali pare za to ni ne znajući šta, ni zašto kupujete - ispričala je Miljana.

Vozač im je ponudio nakon toga da stanu na još dva mesta.

- Mi smo odbili, svesni da i na ovim mestima čekaju iskustva koje ćemo mi sigurno preplatiti, a na kojima će i naš vozač i svi ostali uključeni u ovaj mali biznis lepo zaraditi - zaključila je Miljana koja je svoje iskustvo objavila u videu na Tioktoku.

Autor: Jovana Nerić