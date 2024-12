SRBIJA U DRUŠTVU NAJBOLЈIH! Veliki dan za srpski turizam - dva restorana dobila MIŠLENOVE ZVEZDICE!

Ovo je potvrda kvaliteta naše gastronomije.

Beograd i Srbija zvanično su dospeli na listu najprestižnijih destinacija kada je reč o gastronomiji – dva naša restorana – Langouste i Fleur de Sel dobila su čuvene „Mišlenove“ zvezdice, sinonim za vrhunski kvalitet, saopštio je danas ovaj svetski poznati vodič.

„Mišlenov vodič“, naime, četvrtu godinu zaredom, objavio je listu restorana u Srbiji koji će na svom ulazu nositi prestižne zvezdice, ali i prepoznatljive crvene table, čime gastronomska ponuda naše zemlje dobija priznanje za svoj kvalitet i raznolikost. Restorani Iva New Balkan Cuisine i Istok i dalje nose veoma značajnu oznaku “Bib Gourmand”. Oznaka “Bib Gourmand”, koja je dobila ime po zvaničnoj maskoti “Mišlena” po imenu Bibendum, inače, zaslužuju restorani vrhunskog gastronomskog kvaliteta sa odličnom hranom po pristupačnim cenama. U kategoriji preporučenih restorana našlo se čak 19, i to - Salon 1905, Gušti mora, Enso, Homa, Magellan, The Square, Legat 1903, Ebisu, Comunale Cafè e Cucina, Mezestoran Dvorište, Bela Reka, Metropolitan Grill u hotelu Hyatt Regency, Skylounge u hotelu Hilton i Twenty Two u hotelu Metropol Palace, Pinòt, L’adresse, Na Ćošku i Klub književnika dok im se ove godine pridružio i GiG. Ovo je veliki dan za srpski turizma, „Mišlenove“ zvezdice, kojima sada mogu da se pohvale i naši restorani, potvrda su našeg kontinuiranog rada u oblasti gastronomije, ali i turizma u celini, kao i kvaliteta ugostiteljske scene, po čemu nimalo ne zaostajemo za svetskim gastronomskim destinacijama. Ovakva pozicija Srbije na međunarodnoj gastronomskoj mapi od izuzetnog je značaja za dalje pozicioniranje naše zemlje kao sve prestižnije i atraktivnije turističke destinacije.

Autor: Snežana Milovanov