Do četvrtka sunčano, suvo i toplo, pa POTPUNI PREOKRET: Evo koji su delovi Srbije sada na udaru hladne mase, situacija se menja iz čas u čas

Od sredine sledeće sedmice do kraja decembra minimalna temperatura u Beogradu će biti od 1 do 4 stepeni

RHMZ je ponovo objavio najavu vremenskih prilika koje nas očekuju do kraja nedelje.

Danas umereno do potpuno oblačno i u većini mesta suvo, tek ponegde na severu i severoistoku Srbije slaba kiša. Najviša temperatura od 6 do 12 °C.

Do četvrtka (19.12.) suvo i toplije sa sunčanim intervalima.

U petak (20.12.) naoblačenje i zahlađenje sa kišom. Severozapadni vetar u pojačanju. Uveče u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a u toku noći i na jugu i jugoistoku zemlje prelazak kiše u sneg.

U subotu (21.12.) na krajnjem severu suvo, u ostalim krajevima sa padavinama. U brdsko-planinskim predelima se očekuje formiranje / povećanje snežnog pokrivača.

U nedelju (22.12.) suvo u svim krajevima.

Početkom sledeće sedmice (23 -25.12.) hladno, povremeno sa snegom uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača, a u nižim predelima ponegde i sa kišom.

Prognoza za 31. decembar i 1. januar

Na dan dočeka Nove godine, 31. decembra u Beogradu će tokom većeg dela dana biti uglavnom suvo, stoji u ovoj prognozi RHMZ-a.

U drugoj polovini dana očekuje se naoblačenje sa kišom ili susnežicom, koja će tokom novogodišnje noći preći u sneg, u jutarnjim satima 1. januara 2025. godine uz formiranje snežnog pokrivača.

Od sredine sledeće sedmice do kraja decembra minimalna temperatura u Beogradu će biti od 1 do 4 stepeni, na širem području grada -2 stepena, a maksimalna od 5 do 8 stepeni.

Autor: Snežana Milovanov