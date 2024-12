Spas za muževe kad zaborave važan datum: Čačanka ima pune ruke posla, njena biznis ideja se pokazala kao PUN POGODAK

Čačanka Sabina Veselinović postavila je u gradu na Moravi prvi cvetomat i to se pokazalo kao pun pogodak.

Sitno se odbrojava do kraja ove godine, a praznična euforija već je počela. Ovo je vreme darivanja, a mnogima omiljeni poklon je cveće. Kako bi ispoštovala sve svoje kupce i to u svako diba dana, na državne i verske praznike kada je na cvećari katanac, Sabina Veselinović iz Čačka postavila je u gradu na Moravi prvi cvetomat i to se pokazalo kao pun pogodak.

Radno vreme kao dragstor

Dakle, ako mušakrci zaborave važne datume, godišnjice rođendane, imaju priliku da se iskupe na romantičan način.

- Želela sam da našem gradu priuštim ovaj cvetomat, da kupce ne vežem isključivo za radno vreme, pa oni sada mogu bukvalno 24 časa kupiti cveće, koje bukvalno sveže kao i u našoj radnji, jer je cvetomat pokriven savremenim uređajem za hlađenje. Moram da kažem da su mi ciljna grupa bili i oni kupci koji žure, koji nemaju da vremena da čekaju u redu u cvećari, dakle, oni samo ovde mogu doći i za svega 30 sekundi uzeti željeni buket - rekla je za RINU Sabina Veselinović, vlasnica cvetomata.

Ona je istakla da su Čačani i Čačanke oduševljeni, jer kako kaže, pomno je pratila želje kupaca i cvetomatom je odgovorila na njihove potrebe.

- Najčešće se kupuju ruže, a s obzirom na to da su sada i praznici, kupuju se i drugi novogodišnji cvetni aranžmani, pića, slatkiši. Ko želi da podari 101 ružu, a ne može da dođe u okviru radnog vremena, onda bi stavili u cvetomat u vip veliki boks, nakon čega može da se preuzme u željeno, odnosno, moguće vreme. Takođe, moguće je poručiti i porukice, inače, cvetomat je jednostavan za korišćenje, kada se ubaci novac, automatski se otvaraju polja koji može da se koristi ili preuzme u okviru budžeta koji ste ubacili u automat - objasnila je ova mlada cvećarka iz Čačka.

Dakle, kako kažu cvetoljupci cveće je dar zemlji. Njihova elegancija i delikatni dodiri izazivaju poštovanje, osmeh i ushićenje. Zbog toga se na cveće često gleda kao na poklon pun ljubavi za posebne ljude u našim životima, a reakcija osobe koja prima cveće je neprocenjiva.

Autor: Snežana Milovanov