Najnovije informacije sa graničnih prelaza: Zadržavanja za teretnjake na Gradini i do 300 minuta

Javno komunalno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da su prema podacima od 13.30 časova najveća zadržavanja za teretna vozila na graničnom prelazu Gradina- do pet sati.

Na prelazima Batrovci i Sremska Rača čeka se po 180 minuta, dok na ostalim prelazima za sve kategorije vozila nema zadržavanja.

Putevi podsećaju da će do 26. decembra u toku biti radovi na rehabilitaciji i asfaltiranju puta Irig - Maradik, uz naizmenično propuštanje vozila i ručnu regulaciju, do 27. decembra na putu Sombor (industrijska zona) - Kula radovi na devijaciji, dok će na putu Senta - Čoka do 31. decembra na snazi biti obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na drumsko-železničkom mostu preko reke Tise.



Autor: Jovana Nerić