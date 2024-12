Ako na Svetog Nikolu greje sunce evo kakva nas zima čeka: Kod Srba postoji jedno narodno verovanje koje se puno puta obistinilo!

Naši najstariji sugrađani veruju u predviđanje vremenskih prilika na praznik za koji kažu da ga polovina ljudi slavi, a druga polovina ide na slavu.

Ukoliko se desi da na dan slave Sveti Nikola bude toplo i sunčano vreme, baš kao što je danas, zima i mraz će nas zadesiti usred proleća, kaže naše staro verovanje.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Nikolu, jednog od najvećih svetaca u hrišćanskoj veri, zaštitnika putnika i siromašnih. Sveti Nikola je i najčešća slava kod Srba, a često se u narodu kaže da polovina ljudi slavi, a druga polovina ide na slavu.

- Ako se desi da na Nikoljdan greje sunce i da bude toplo to znači da će nam verovatno zima biti duža. Prema verovanjima koja se prenose s kolena na koleno u aprilu možemo da očekujemo mraz što može da utiče na rano voće i sadnice. Svake godine bude tako - kaže starina Tomislav M. iz okoline Leskovca, koji ceo život sakuplja i dalje prenosi narodna verovanja.

On podseća da verovanja predskazuju i da ukoliko na Badnji dan i Božić bude snega ili pravo zimsko vreme cela godina će biti rodna.

Prema sezonskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u martu će biti moguća pojava slabog do umerenog mraza.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1.0 do 2.stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5.0 stepeni.

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u većem delu Srbije višim za 0.5 do 1.0, a u Vojvodini i Timočkoj Krajini višim za 1.0 do 2. u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.5ºS. U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 38 mm - navodi se u prognozi i dodaje da će i april biti prosečno vlažan mesec i da su u prvoj dekadi mogući slabi do umereni mrazevi.

Autor: Jovana Nerić