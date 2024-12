Lučić: Za akcionare Telekoma ova godina je bila odlična, ulagali smo u mlade startape

Za akcionare Telekoma Srbija ova godina je bila odlična, izjavio je generalni direktor kompanije Vladimir Lučić i dodao da je u 2024. godini nastavljeno sa ulaganjem u mlade tehnološke kompanije, što se, prema njegovim rečima, pokazalo kao odličan poslovni potez.

Lučić je u autorskom tekstu za "Politiku" istakao da je pre nekoliko dana Telekom Srbija Ventures fond, kao korporativni fond rizičnog kapitala, prvi takvog tipa u Srbiji, investirao u italijanski inovativni startap LampoVet, koji se bavi ekspertizom u oblasti biotehnologije za kućne ljubimce s naprednim rešenjima veštačke inteligencije (AI) u telemedicini i koji postavlja temelje za značajna istraživanja u oblasti zdravlja životinja.

"Nešto ranije TS Ventures fond investirao je u srpsko-američki startap Connect The Dots, inovativnu platformu koja koristi veštačku inteligenciju za mapiranje profesionalnih konekcija i pomaže kompanijama da izgrade snažnije mreže kako bi brže i efikasnije dolazile do novih klijenata, a jedna od najnovijih investicija je srpsko-britanski inovativni startap Moree LLC, koji revolucionizuje industriju robe široke potrošnje kroz pametna i održiva rešenja za višekratnu ambalažu", naveo je Lučić.

TS Ventures fond osnovao je Telekom Srbije 2021. godine sa idejom da podrži startape koji imaju potencijal da trasnformišu industrije i kreiraju globalne uspešne priče, uz poseban fokus na razvoj domaćeg tehnološkog ekosistema.

"Za tu namenu opredelili smo 25 miliona evra sa planom da ih investiramo u narednih pet godina. LampoVet, Connect The Dots i Moree nisu jedini, do sada smo finansirali ukupno 15 startap kompanija koje se, između ostalog, bave primenom AI u razvoju "pametnih naočara" koje automatski prilagođavaju dioptriju korisnika, borbom protiv internet piraterije, ranim utvrđivanjem bolesti krvnih sudova, razvojem mikroprocesora u klaudu, automatizacijom vođenja hotela i privatnih smeštaja u klaud sistemu, regrutacijom kadrova pomoću veštačke inteligencije", istakao je on.

Dodao je da je za tri godine investirano 2,4 miliona evra, da je prosečna investicija 133.000 evra, kao i da se devet startapa bavi veštačkom inteligencijom, šest je već pokrenulo nove runde finansiranja, a šest startapa ima potencijal da postanu jednorozi, odnosno firme sa berzanskom vrednošću od milijardu dolara.

Lučić je istakao d a je uveren da takvi projekti mogu kompaniji biti važan izvor prihoda u budućnosti i naveo da je Telekom odlukom da osnuje CVC želeo da se ugleda na velike i uspešne svetske kompanije koje investiraju u startape, kao što su Microsoft, Google, Intel, Accenture, IBM, Mastercard, Spotify, Walmart, Uber.