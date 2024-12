SVI DETALJI! OVO SU USLOVI ZA MLADE ZA KREDIT ZA STAN - I studenti i nezaposleni mogu do nekretnine, evo kada sve počinje

Vrednost programa stambenih kredita za mlade je 400 miliona evra, to je 5.500 stambenih jedinica.

Stambeni krediti za mlade biće dostupni i studentima, kao i nezaposlenima u Srbiji. Uslov je da budu državljani Srbije starosti od 20 do 35 godina, navodi on.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će od marta početi primena programa.

Uslovi stambenih kredita za mlade su da je maksimalna vrednost nepokretnosti 100.000 evra, a minimalno učešće jedan odsto, na period do 40 godina, a najviše do 70 godina života, rekao je predsednik predstavljajući program. Naveo je i mogućnost prevremene otplate.

- Ako je vrednost nekretnine 75.000 evra. Učešće je 750 evra. Troškovi obrade do 750 evra, period otplate je 35 godina - objasnio je predsednik.

Za takav kredit rata korisnika bila bi prvih godinu dana 93 evra. Objasnio je i koliko je učešće države.

- Mi dajemo iz državnog budžeta kao država Srbije 124 evra umesto vas. Od druge do šeste godine vi plaćate svega 175 evra - da bi država dalje plaćala 124 evra.

Kako kaže, nakon šeste godine, od sedme godine pa dalje, do 340 evra.

- Ukoliko je vrednost nekretnine 100.000, tad vam rata ide sa 93 na 124 evra, a doprinos države 124 evra", naveo je predsednik.

- Za svakog mladog čoveka minimalno učešće je 1%, ko ima može da plati više. Prevremena otplata je bez naknade, a garancija države 40% od otplate kredita - naveo je predsednik Srbije.

- Na primer, uzeli ste stan od 100.000. Fiksna kamata je 3,5 odsto, mi vam dajemo 2 odsto, dakle za korisnike je kamata 1,5 odsto, to nema nigde na svetu - istakao je on.

On je naglasio da će tako iznos rate biti manje nego što se sada plaćaju mesečni zakupi takvih stanova.

- Od druge do šeste godine kamatna stopa je 6,5 odsto. Nakon toga po euriboru, dakle po sadašnjem to je 4,6 ili 4,8 odsto. Ako je vrednost nekretnine 75.000 evra, učešće je 750 evra, manje od jednog telefona. U prvoj godini vi dajete 93 evra mesečno. To je toliko povoljno da ne znam šta bih rekao. U nekretninama koje danas iznajmljujete nemate mesečno ispod 350 evra nigde", najavio je Vučić.

- Druga stvar, za one koji su nezaposleni, posebno za studente, sasvim sigurno će biti dovoljne garancije roditelja, ili braće i sestara. Tako izbegavamo svaku vrstu zloupotrebe. Mogu studenti da dobiju, svako ko ima 20 godina starosti i nezaposleni - kaže on.

On je u obraćanju javnosti rekao da osim emocionalne komponente da svakom roditelju dete ostane u zemlji, ova mera ima i racionalne korene.

- Ključna tema je bila kako će da dođu do kredita i stana nezaposleni, kako će da dobiju stan. Može, mogu studenti da dobiju, svako ko ima 20 godina starosti. I nezaposleni mogu - kazao je. Naveo je da je uslov da budu državljani Republike Srbije i da ima od 20 do 35 godina.

Autor: Dubravka Bošković