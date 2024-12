Pojačan saobraćaj na svim pravcima: Savetuje se OPREZNIJA vožnja zbog padavina

Zbog predstojećih praznika i velikog priliva vozila koja su u tranzitu kroz našu zemlju, povećan je intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, pa treba prilagoditi brzinu uslovima na putu i striktno poštovati saobraćajnu signalizaciju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Opreznija vožnja biće potrebna i zbog padavina koje će i u nižim predelima dovesti do formiranja snežnog pokrivača.

Od danas je na snazi upozorenje za područe Srbije na snežne padavine za period od 23. do 25. decembra. Početkom sedmice najviše snega se očekuje u brdsko-planinskim predelima

zapadne, jugozapadne i južne Srbije, gde će pasti od 20 do 40 cm snega, lokalno i više.

Prema informacijama Zimske službe JP "Putevi Srbije" dobijenim u 5.16 časova, deonice na kojima ima snega su:

I B-21, Podbukovi - Kosjerić - Požega - Arilje - Divljaka, kolovoz je vlažan, snega ima do pet centimetara.

II A-210, Jošanička Banja - Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do pet centimetara.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Požege.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Požege, Užica i Zaječara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Niša, Novog Pazara, Požege, Užica, Vranja.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega - Arilje - Divljaka

II A-175 Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona

II A-175 Mušić - Mionica, preko Divčibara

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-198 Raška - Kuti - Odvraćenica

II A-199 Novi Pazar - Deževa - Šaronje - Odvraćenica

II A-207 Grčak - Drenska klisura (Drenje)

II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik

II A-210 Kopaonik - Rudnica

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II A-211 Kopaonik - Jaram

II B-409 Kumanica - Gleđica

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima autobusi se na ulazu u zemlju na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju 30 minuta, a isto toliko čekaju za ulaz putnička vozila na Šidu.

Što se tiče zadržavanja na teretnim terminalima naših graničnih prelaza, na Gradini za izlaz teretna vozila čekaju četiri sata, dok na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2 radi od 05.00 do 23.00 časa.

Granični prelaz Bački Vinogradi–Ašothalom će u periodu od 13. decembra 2024. do 12. januara 2025. godine, petkom, subotom i nedeljom raditi od 7.00 do 22.00 časa, umesto od 7.00 do 19.00 časova.

Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš će u periodu od 13. decembra do 12. januara petkom, subotom i nedeljom raditi od 7.00 do 24.00 časa, umesto od 7.00 do 19.00 časova.

Ostali manji GP rade uobičajeno, od 7.00 do 19.00 časova (GP Rabe, Đala i GP Rastina).

Na GP Bačka Palanka normalizovan je saobraćaj za putnička vozila, kao i za teretna vozila ukupne mase do 3,5 tone, dok je za autobuse i dalje na snazi obustava saobraćaja, iz razloga što je došlo do oštećenja mosta na Dunavu.

