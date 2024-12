Prva prodaja BESPLATNIH AKCIJA bez provizije još dve godine! Vlada Srbije usvojila uredbu kojom se naplata naknade odlaže

Trenutna cena akcije NIS na Beogradskoj berzi je 765 dinara, dok je akcija Aerodroma u petak vredela 2.000 dinara

Građani koji su dobili besplatne akcije javnih i državnih preduzeća, a još uvek ih nisu prodali, moći će i u naredne dve godine to da urade bez naplate provizije. Naime, Vlada Srbije je usvojila uredbu kojom je početak naplate provizije za prvo trgovanje ovim akcijama pomeren na kraj 2026. godine.

Iako ne postoji zvaničan podatak koliko je građana, od ukupno 4,8 miliona malih akcionara koji su akcije stekli po Zakonu o pravu na besplatne akcije u procesu privatizacije, prodalo svoje akcije, procenjuje se da je to učinila polovina od tog broja.

Produžavano više puta

Podsetimo, građanima koji do sredine 2007. godine nisu ni po kom osnovu imali u vlasništvu nijednu besplatnu akciju nekog državnog preduzeća podeljene su akcije Aerodroma, NIS, Telekoma Srbija i Akcionarskog fonda.

KO JE DOBIO BESPLATNE AKCIJE

Građani koji su bili punoletni na dan 31. decembra 2007. godine

Koji su bili upisani u birački spisak

Oni koji su na dan 3. januara 2008. godine bili državljani Republike Srbije

Na dan 30. juna 2007. godine imali prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno status privremeno raseljenog lica s Kosova i Metohije

Da u ranijem procesu privatizacije nisu ostvarili pravo na besplatne akcije

Na Beogradskoj berzi je moguće prodati samo akcije Aerodroma i NIS, dok Telekom Srbija još uvek od podele besplatnih akcija nije izašao na berzu.

Za prvu prodaju besplatnih akcija nije bilo provizije za njihove vlasnike do 31. decembra 2024. godine, to je produžavano već više puta. Novom uredbom Vlade Srbije neće biti provizije do 31. decembra 2026. godine, ona se neće plaćati ni brokeru, ni Centralnom registru hartija od vrednosti, ni Beogradskoj berzi.

Sitan novac

Kako za Kurir Biznis kažu u jednoj brokerskoj kući, i kad dođe dan da se naplaćuje provizija na prodaju besplatnih akcija, to će biti sitan novac.

- Te uredbe se stalno produžavaju, tako da je pitanje kad će se prva prodaja besplatnih akcija naplaćivati. Ako bi se i naplaćivala, to bi bilo ukupno jedan do dva odsto od vrednosti akcija, zavisno od količine akcija koje se nude na prodaju. Ako akcija vredi 100 dinara, ukupna provizija i berze i brokera i Centralnog registra hartija od vrednosti bi bila jedan ili dva dinara po akciji - objašnjava broker iz poznate brokerske kuće.

TELEKOM DANAS ISPLAĆUJE DIVIDENDU

Kompanija Telekom Srbija danas će akcionarima isplatiti dividendu za 2023. godinu i to 8,4 dinara bruto po akciji.

Prema odluci Skupštine akcionara Telekoma, pravo na dividendu imaju svi koji su na dan 18. juna 2024. godine bili zakoniti imaoci kapitala ove kompanije.

Isplata dividende izvršiće se direktnom uplatom s računa Društva, u skladu sa instrukcijama nadležnih organa Srbije, a svim ostalim akcionarima isplata pripadajuće dividende izvršiće se preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Telekom Srbija isplatiće ove godine ukupno 6,72 milijarde dinara na ime dividende, što je jednako iznosu koji je za akcionare izdvojen i prošle godine.

Trenutna cena akcije Naftne industrije Srbije na Beogradskoj berzi je 765 dinara, dok je akcija Aerodroma u petak vredela 2.000 dinara. Građani koji nisu prodali akcije imaju pravo na učešće u dobiti ovih preduzeća, kao i Telekoma Srbije, i to onda kad ova akcionarska društva donesu odluku da deo ostvarenog profita dele akcionarima kroz dividende.

Autor: Snežana Milovanov