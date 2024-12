Golden Matrix Group (Meridianbet, Expanse Studios) ušao na tržište SAD

Globalni brend od sada deo najbrže rastućeg social casino segmenta na tržištu igara na sreću Amerike

Golden Matrix Group (GMGI), kroz diviziju za razvoj igara Expanse Studios, zvanično je ušao na tržište SAD, što predstavlja značajnu prekretnicu u strategiji širenja na severnoamerički region.

Uspešnim zaključenjem ove integracije, Expanse Studios (u vlasništvu kompanije Meridianbet i deo holding grupacije GMGI) postaje jedan od najvažnijih igrača na tržištu social casino igara (Sweepstakes) u Americi, vrednom 5,6 milijardi dolara, a za koje se, prema procenama analitičara, do kraja 2025. godine očekuje da premaši 11 milijardi dolara.

