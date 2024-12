NAJPRECIZNIJA PROGNOZA ZA DOČEK NOVE GODINE: Situacija u atmosferi se promenila, evo šta su poslednja predviđanja!

Od novogodišnje noći pod snegom, preko neće biti snega, ali će biti ledeno, do ceo 31. decembar biće sunčan uz porast temperature - tako su se poslednjih mesec nizale vremenske prognoze za poslednji dan ove godine. Šta kažu sada, najnovija predviđanja vremenskih uslova.

Bez naoblačenja, kiše i snega za doček Nove godine

Prvobitne meteorološke najave, vezane za naoblačenje 31. decembra sa kišom koja bi u toku novogodišnje noći prešla u sneg, bila je iz dugoročne prognoze vremena. Prema rečima Slobodana Sovilja, načelnika Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), potrebno je fokus vratiti na kratkoročne i srednjoročne prognoze, za 7 do 10 dana unapred koje imaju bolju pouzdanost kada su konkretni datumi u pitanju.

Jer, prema trenutnim modelima, u Novu godinu ući ćemo bez ranije najavljenog naoblačenja koje je trebalo da donese padavine!

Objašnjava da su dugoročne prognoze dosta dobre za tendencije odstupanja srednjih vrednosti, ali za konkretne datume i dalje nemaju tako dobru ni dovoljnu pouzdanost iako se izrađuju u RHMZ i širom meteoroloških službi u Evropi i svetu.

- Aktuelna informacije je da nakon prolaznih kratkotrajnih snežnih padavina, koje ćemo imati još danas i sutra na jugoistoku i jugozapadu Srbije u planinskim predelima, a to je provejavanje snega, nema značajnijeg povećanja snežnog pokrivača, neće biti novih padavina bar do 4, 5. januara – kaže Slobodan Sovilj.

On ističe da do kraja godine treba obratiti pažnju na poledicu i maglu.

- Očekuju nas jutarnji mrazevi i oni će u većini mesta biti od -5 do 0 stepeni, lokalno i do -8 stepeni, a dnevne temperature do 30. decembra biće uglavnom između 0 i 5 stepeni – kaže Slobodan Sovilj.

Vremenska prognoza za Srbiju za doček Nove godine

Na dan dočeka Nove godine, 31. decembra, i u prvim danima Nove godine, temperature vazduha će biti između 5 i 10 stepeni.

Očekuje se da tih dana dnevne maksimalne vrednosti budu u daljem porastu i meteorolog Sovilj najavljuje topljenje snega i u nižim i u brdskim predelima što zbog noćnog mraza vodi ka zaleđivanju mokrih površina, odnosno stvaranju poledice.

- Magla će biti dominantna u kotlinama i nizijama. Obe pojave, poledica i magla, zahtevaju, pre svega, oprez svih učesnika u saobraćaju. Za sve koji planiraju doček na otvorenom, informacija je da ćemo 31. decembra, 1 i 2. januara imati hladne noći, minimalne noćne temperature će biti od -5 do 0 stepeni, ali što se tiče dnevnih vrednosti one će biti u porastu. Dosta sunca će biti u brdsko–planinskim predelima, po kotlinama i nizijama lokalno se magla može zadržavati duže tokom dana i tu će biti niža temperature – kaže Sovilj za “Blic”.

Sve to vodi ka tome da se formirani snežni pokrivač u nizijama potpuno istopi, ali će snega biti dovoljno na planinama. Tamo će biti lepo vreme, sunčano, ali uz dosta formiranog snežnog pokrivača što je lepa vest za sve koji uživaju u zimskim sportovima.

Najnovija najava na sajtu RHMZ za Novu godinu

Po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima do kraja godine (31.decembra) biće maglovito i tmurno uz slab do umeren mraz i poledicu (usled zaleđivanja mokrih površina). U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano.

Minimalne temperature u većini mesta od -6 do -1 stepen, lokalno i niže, a dnevne od 2 do 7 stepeni, u maglovitim oblastima oko 0, a u Negotinskoj Krajini do 10 stepeni.

Prvog i 2. januara 2025. biće pretežno sunčano uz porast temperature.

Nakon 3. januara sledi prolazno naoblačenje s kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom.

Vremenska prognoza za Beograd za 31. decembar

U toku poslednjeg dana 2024. godine u Beogradu će biti do 6 stepeni, a u noćnim satima 31. decembra, između -3 i 0 stepeni.

Međutim, Slobodan Sovilj kaže da će u nižim delovima grada biti magle i niske oblačnosti.

Petodnevna vremenska prognoza za Beograd

- U višim delovima Beograda može biti i delimično vedrine u toku noći. Prema trenutnim pokazateljima imaćemo slab mraz i pojavu magle u noćnim satima, ali tokom dana biće i sunčanih intervala. Prvo se magla podigne na veće visine u višim delovima grada, u nižim delovima ostane i pre podne, ali za sam doček ipak slab mraz i pojava magle i niskih oblaka – kaže meteorolog.

Vremenska prognoza za Srbiju za Božić

Posle 5. januara trenutno ima naznaka da će biti povremenih prolaznih naoblačenja. Iako postoje različite najave da od tog perioda ulazimo u hladan period, Sovilj kaže da “nije uopšte toliko jasan signal jakog, izraženog zahlađenja".

- To su i dalje temperaturne vrednosti na granici kiše I snega. Prolazna naoblačenja u nižim predelima su su opet najčešće i češća u vidu kiše, dok bi sneg bio na planinama. Ne vidi se konkretno, jako i intenzivno zahlađenje koje bi se zadržalo. Ako bi trebali odrediti dane oko Božića, očekujemo povremena naoblačenja sa pojavom kiše i susnežice u nižim predelima, na planinama sa snegom – zaključuje Slobodan Sovilj.

Autor: Dubravka Bošković