Još devet lekara se vratilo u Srbiju iz inostranstva: Veliki uspeh srpskog zdravstva, ministar Lončar im uručio ugovore - Rešene i dve liste čekanja

Zdravstveni sistem Srbije od danas je bogatiji za još devetoro srpskih lekara, povratnika iz inostranstva, koji su posle više godina rada van naše zemlje odlučili da se vrate u Srbiju, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručio je da je to još jedan u nizu uspeha koji je ove nedelje postiglo srpsko zdravstvo.

On je lekarima povratnicima danas u Palati Srbija uručio ugovore o radu i poželeo mnogo sreće i uspeha, ali i još jednom uverio u to da su im vrata Ministarstva zdravlja uvek otvorena.

- Mi našu misiju sprovodimo, a to je da se ljudi vrate kući, da budu sa svojim porodicama. Istovremeno da zapošljavamo najbolje diplomce i skraćujemo liste čekanja i moje pitanje za građane Srbije je da li to žele da nastavimo da radimo i u budućnosti i da li je to put kojim žele da zdravstvo ide - naveo je ministar Lončar.

Ministar je posebno naglasio uspeh srpskog zdravstva u prethodnih nedelju dana, zbog kojeg su, kako je rekao, srpski lekari iz dijaspore i poželeli da se vrate.

- Za samo nedelju dana vratilo se 16 lekara u Srbiju. Građanima Srbije bih poručio da je došao taj dan, došla je ta godina da mi u istoj nedelji imamo zapošljavanje naših najboljih diplomaca, skraćenje listi čekanja za operaciju katarakte i koronarografiju, istovremeno vraćamo naše ljude iz inostranstva. Zato bih pitao građane Srbije da li treba da nastavimo ovako, da radimo i da se borimo i dalje ili treba da zaustavimo sve da se vratimo u neka vremena kada toga nije bilo i kada su ovi ljudi morali da odu iz Srbije, kada nismo davali specijalizacije, nismo zapošljavali decu i kada se nije ulagalo u bolnice i u opremu - poruka je ministra Lončara.

Ministarstvo zdravlja otvorilo je ranije ove godine posebnu Kancelariju za saradnju sa našim lekarima koji trenutno žive i rade u inostranstvu, a upravo preko te kancelarije, srpski lekari iz celog sveta javili su se u želji da karijeru nastave u svojoj zemlji.

- Njih devetoro koji su danas ovde, proveli su godine i godine u nekim od najrazvijenijih zemalja, u Nemačkoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Saudijskoj Arabiji... oni su odlučili da se vrate u Srbiju jer, kako su mi rekli, misle da su se stvorili uslovi i da će im biti bolje ovde nego u tim zemljama gde su bili i proveli godine rada i života - rekao je ministar.

Dragana Marković, medicinska sestra iz Paraćina kaže da je pet godina radila u Nemačkoj u struci.

- Ja mislim da je ipak najbolje graditi karijeru u svojoj zemlji, lečiti svoje ljude, jer je lakša i komunikacija, a mislim da je naš zdravstveni sistem bolji - navela je Marković.

Istakla je da su se stekli uslovi da se vrati u Srbiju i da će svoj rad nastaviti u Domu zdravlja Paraćin u ambulanti za decu i omladinu.

- Ja sam jako srećna, jer ponovo mi je data šansa da radim u svojoj struci u svojoj zemlji - navela je ona.

Na pitanje kako je saznala za program Ministarstva zdravlja za povratak medicinskih radnika iz inostranstva, kaže da je prošle nedelje videla u medijima.

Pored tog projekta, ministar ističe još jedan uspeh srpskog zdravstva u ovoj nedelji, a to je rešena lista čekanja za koronarografiju.

- Od prošle nedelje nemamo liste čekanja za operaciju katarakte, pre toga rešene su liste čekanja za skener. Nisam siguran da su te liste čekanja rešene i u ovim zemljama iz kojih oni dolaze. Mislim da je mali broj zemalja koje su uspele da reše te liste čekanja, a ne znam ni koliko zemalja je uspelo u tome da posle toliko godina vraća svoje zdravstvene radnike, odnosno, da oni dolaze a ujedno da zapošljavaju one najbolje - naglasio je on.

Dodao je i to da se lekari koji žele da se vrate u Srbiju i dalje javljaju i da su ti razgovori i dogovori oko toga gde će oni raditi u toku.

- Javljaju se i ljudi koji ne rade u zdravstvu u Evropi i svetu, javio nam se jedan sveštenik koji nas je pitao da li može da se vrati i da radi u bolnici, jer zna da sada imamo kapele u bolnicama. Javili su se ljudi da pitaju da li možemo da ih zaposlimo u zdravstvenom sistemu kao nemedicinsko osoblje. To je ogroman uspeh Republike Srbije i mi ćemo pomoći svima njima koji žele da se vrate. Nisam siguran da će svi oni raditi u zdravstvstvenom sistemu, ali zamolićemo kabinet premijera da preuzme te zahteve i ispratićemo to sve - istakao je Lončar.

Govoreći o zapošljavanju diplomaca, Lončar napominje da se to dešava, sada već godinama zaredom, te da je preko tog programa do sada posao dobilo više od 1.700 mladih lekara i više od 2.500 medicinskih sestara, koje su završile naše srednje medicinske škole i imale odličan uspeh.



