DRAMATIČNA NOĆ U BEOGRADU: Noćas je Hitnu zvao mladić, žalio se na bol u grudima, a onda su LEKARI ŠOKIRANO SLUŠALI šta je radio pre poziva

Hitna pomoć intervenisala je tokom noći ukupno 104 puta, od toga je bilo 10 intervencija na javnim mestima. Saobraćajnih nesreća nije bilo, ali su dežurne ekipe ipak imale puno posla, uključujući i jedan nesvakidašnji poziv.

Zajednički imenitelj ove noći i prethodnog dana jesu akutni koronarni sindromi u smislu infarkta i mogućeg razvijajućeg infarkta, rekli su lekari.

- Tako da smo noćas imali dva akutna koronarna sindroma. Jedan je bio infarkt prevezen u salu Instituta "Dedinje", a drugi je upućen u Urgentni centar sa očekivanjem da će se razviti do kraja infarkta. Juče, od četiri akutna koronarna sindroma, dva su kao akutni, upravo razvijajući infarkt i prevezeni do sale, a dva do dežurnih bolnica na praćenje - rekla je za Javni servis Srbije dr Danijela Jeftić iz službe Hitne pomoći.

Zbog petardi ostao bez dva prsta

Tokom jučerašnjeg dana Hitna pomoć je morala da interveniše i zbog petardi.

- Ono što bih izdvojila je da je juče, nažalost, u toku dana, bilo upravo ono od čega smo strahovali da se to ponavlja svih ovih dana. U intervalu manjem od pola sata, negde od 14.25 do 14.55 časova, u razmaku od 52 minuta dva dečaka su dobila teške povrede od petardi, jedno je bilo na teritoriji Zvezdare, a drugo je bilo na teritoriji Novog Beograda. Radilo se o maloletnicima od 13 i 10 godina pri čemu jedan je dobio teške povrede šake sa amputiranjem dva prsta - rekla je dr Jeftić.

Mladić popio 12 energetskih napitaka Pacijenti su se žalili i na bolove u grudima, aritmije, alergije u kućnim uslovima. Ipak, doktorka je izdvojila i jedan nesvakidašnji poziv koji je noćas dobila služba Hitne pomoći. - Imali smo noćas jedan poziv mlada osoba od 23 godine je popila 12 energetskih pića i on je prevezen do bolnice VMA. Tako da samo kažemo da u tim stanjima računaju i na poremećaj srčanog ritma i na bolove u grudima, na skokove pritiska, na skokove šećera, da posledice uopšte nisu naivni poremećaji sna, mogući dijabetes - ispričala je dr Jeftić.

Autor: Jovana Nerić