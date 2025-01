SNEG IZAZVAO KOLAPS NA PUTEVIMA U SRBIJI Vozila letela sa kolovoza, vejalo do 2 ujutru, a sada preti nova OPASNA POJAVA: Evo gde je najkritičnije (VIDEO)

Sneg na Zlatiboru padao je do dva sata jutros, a na nekim mestima palo je do 20 centimetara snega, što je dovelo do prekida u snabdevanju električnom energijom u pojedinim selima.

Još jedna besana noć je iza putara Zlatiborskog okruga, koji su satima bili na terenu i usled novih snežnih padavina koje su trajale satima čistili su sve putne pravce po prioritetima. Sneg je prestao da pada tek oko dva sata posle ponoći, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije najviše snega je palo na Kopaoniku, Zlatiboru i Crnom Vrhu.

- Obustavljena je rano jutros zabrana saobraćaja za šlepere preko Borove glave i Kadinjače. Sve deonice su prohodne, međutim tokom noći temperatura se spustila do -13, a i jutro je osvanulo u velikom minusu stoga na kolovozima ima poledice. Naše ekipe posipaju rizlu i so, kako bi se suzbila pojava leda na putu. U svakom slučaju, vozačima se savetuje oprez i toku vožnje - rekao je za RINU Alen Mušanović iz Puteva Užice.

Tokom noći palo je do 20 centimetara novog snega, a usled loših vremenskih uslova na teritoriji Nove Varoši u pojedinim selima došlo je i do prekida u snabdevanju električnom energijom.

Snežne padavine nisu zaobišle ni planinu Goliju, na pojedinim tačkama ima i do pola metra snega. Svi putevi su za sada prohodni, kako na gradskom tako i na seoskom području.

Noć bez sna bila je i za čačanske putare, koji su sa teškom mehanizacijom odmah izašli na teren. Rezultat su pročišćeni putevi u svim pravcima.

Zbog snega koji je padao do oko dva sata posle ponoći saobraćaj je bio otežan na više saobraćajnica u Srbiji. Na Kopaoniku i Zlatiboru, kako javlja RHMZ palo je oko pola metra snega, dok je snežni pokrivač najviši u gradovima poput Sjenice (29 centimetara), Požege (10 centimetara), Kraljeva (devet centimetara) i Kuršumlije (sedam centimetara).

Tako je saobraćaj na deonici Kruševac - Brus zbog snega bila otežana za saobraćaj.

Na putu Čačak - Kragujevac, između Bresnice i Bumbarevog Brda nekoliko automobila sletelo je sa kolovoza, a zbog snega i klizavog kolovoza vozačima se savetuje dodatan oprez.

U naselju Parmenac u Čačku, jedno vozilo izletelo je sa kolovoza zbog snega.



