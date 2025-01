'OVO PREŽIVI JEDAN U MILIJARDU' Mladića udarilo 40.000 volti struje prilikom gradnje hrama! Lekari rekli biće kao biljka, međutim... (VIDEO)

Otac Darko Končarević ispričao je neverovatnu priču o čudu, za koje tvrdi da se dogodilo u Hramu Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici.

Otac Darko govorio je u emisiji koja je emitovana nedavno na Tiktok i Jutjub kanalu "Lice božije".

- Čovek ima, ako istinski veruje, istinski ima veru, onda je to apsolutno jasno da je blagodat i pomoć Božija apsolutno prisutna. Ja znam da je Sveti Vladika sa nama ovde, meni neprestano pomaže, radimo zajedno tamo gde ja ne mogu kao čovek. I kao smrtnik, da kažem, on pomaže, neprestano je tu sa nama. Tako da ovde su se desila čuda - tvrdi otac Darko.

Naveo je da se duž porte proteže jedan dalekovod od 40.000 volti.

- Pri izgradnji hrama ovde su se odvijali određeni građevinski poslovi, rađeno je sa građevinskom skelom, to su metalne cevi od pet, šest metara, itd. Jedan mladić je zakačio taj strujni krug i on je po našem ljudskom gledanju jedan od milijardu koji preživi.Lekari su rekli da ako i preživi da će da bitiše kao biljka, međutim Sveti Vladika se pobrinuo za njega - ispričao je on.

Dodao je da je taj momak imao jedan svoj prethodni život, vrlo specifičan.

- Sveti Vladika ga je doveo ovde da se desi to da bi on na jedan čudesan način bio isceljen, to je sad jedan mladić zdrav, prav, čio. Ili slučaj sa drugim mladićem koga je jedna građevinska mašina zgazila, onako, da kažem, fizički je apsolutno bio otpisan od strane medicine - prisetio se otac Darko i dodao:

- Bio je na VMA, mi smo pozivali lekare. Lekari su učinili ono što je bilo do njih i kažu: "Sve ostalo je u rukama Božijim". I mi smo se za tog mladića istinski molili Svetom Vladiki Jovanu Šangajskom. Slava Bogu i on je tu među nama. Bori se, živi, radi.



Autor: Aleksandra Aras